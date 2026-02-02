Heidi Klum zieht im Nacktkleid von Austro-Designerin alle Blicke auf sich

In der Nacht auf Montag wurden in Los Angeles bereits zum 68. Mal die Grammy Awards verliehen. Für einen Überraschungsauftritt sorgte auch Heidi Klum, die in einem provokanten Kleid mal wieder alle Blicke auf sich zog.

Heidi Klum ist und bleibt die unangefochtene Queen des Red Carpets! Auch bei den Grammys 2026 stahl die 52-Jährige wieder allen die Show und das mit einem Auftritt, der heißer nicht hätte sein können. In einem hautengen Latexkleid in Nude-Optik, das ihre Kurven perfekt in Szene setzte, überließ sie kaum etwas der Fantasie.

Heiße Latex-Show: Heidi Klum im Nacktkleid

© Getty Images

Heidis heißes Kleid stammt von der österreichischen Designerin Marina Hoermanseder und schmiegt sich wie eine zweite Haut an ihren Körper. Die Kreation wurde speziell für sie maßgeschneidert und an ihren Hautton angepasst, wie Heidi in einem Instagram-Posting verriet.

© Getty Images

Ein auffälliger Ausschnitt, der die Brustpartien der Model-Mama stark betonte, sowie seitliche Schnallen-Details gaben dem Outfit eine zusätzliche Portion Sex-Appeal. Und auch Heidis Po wurde durch die hautenge Silhouette gekonnt in Szene gesetzt.

Heidi kann kaum laufen!

Für diesen Hingucker-Look musste Heidi Klum jedoch ein paar kleine Opfer bringen. Denn das enge Latexkleid hat seine Tücken: Bewegungsfreiheit? Fehlanzeige! Das Kleid saß so eng, dass Heidi sich nur im Schneckentempo vorwärts bewegen konnte. In einem humorvollen Instagram-Video zeigte sie, wie schwierig es war, sich fortzubewegen. Nur ganz langsam und vorsichtig kam Heidi voran.

Aufreger-Look

Auch wenn das Kleid eher für Standbilder als für große Schritte gemacht ist, setzte Heidi Klum wieder einmal ein klares Statement: Sie provoziert gern, und was andere denken, interessiert sie herzlich wenig. Selbstbewusst zieht sie ihr Ding durch, fühlt sich super in ihrem Körper und lässt uns das in jeder Sekunde spüren!