Österreichs Top-Ärzte 2026: Das sind die besten Ärzte Wiens


DocFinder-Ranking

Österreichs Top-Ärzte 2026: Das sind die besten Ärzte Wiens

26.01.26, 10:41
Start der großen Serie: DocFinder zeichnet zum nunmehr 15. Mal Österreichs beliebteste Medizinerinnen und Mediziner aus. Diese Woche in Teil 1: Die Ranking-Ergebnisse aus Wien. 

Wer einen Arzt oder eine Ärztin sucht, verlässt sich oft auf Empfehlungen – heute zunehmend auch auf digitale Erfahrungsberichte: Online-Bewertungen sind längst Teil der Gesundheitsentscheidung geworden. Sie bieten Orientierung und Einblicke in den Praxisalltag. Seit 2009 ermöglicht das österreichische Portal DocFinder Patient:innen, ihre Arztbesuche zu bewerten und Erfahrungen zu teilen. Aus diesen Rückmeldungen entsteht jährlich der DocFinder Patients’ Choice Award, der heuer bereits zum 15. Mal vergeben wurde. Ausgezeichnet werden jene Mediziner:innen, die bei ihren Patient:innen besonders positiv in Erinnerung geblieben sind. „Wenn es um die eigene Gesundheit geht, möchte man sich in guten Händen wissen. Viele Menschen informieren sich daher vorab online – genau dafür haben wir DocFinder als unabhängige Plattform geschaffen“, erklärt Gründer und Geschäftsführer Gerald Timmel.

Österreichs Top-Ärzte 2026: Das sind die besten Ärzte Wiens
© Getty Images

Für das aktuelle Ranking wurden mehr als eine halbe Million Erfahrungsberichte und Bewertungen sowie sämtliche Patientenanfragen auf DocFinder.at ausgewertet. Das Ergebnis soll sowohl fachliche Kompetenz als auch Aspekte wie Einfühlungsvermögen und gelungene Arzt-Patienten-Kommunikation widerspiegeln. In dieser und den kommenden Ausgaben bietet gesund&fit einen kompakten Überblick über Österreichs Top-Mediziner:innen. In dieser Woche werden Wiens führende Ärzt:innen aus zahlreichen Fachrichtungen vorgestellt – darunter Allgemeinmedizin, Augenheilkunde, Kardiologie, Orthopädie und Zahnmedizin. 

Allgemeinmedizin  

Dr. med. univ. Andrea Wachter

  • Wahlarzt, Privat
  • 1230 Wien

Dr. med. univ. Nataliya Miraval

  • Wahlarzt, Privat
  • 1080 Wien

Dr. med. univ. Fritz Höllerer

  • Wahlarzt
  • 1090 Wien

Dr. med. univ. Ülkü Denia

  • ÖGK, BVAEB,SVS,KFA
  • 1010 Wien

Dr. Tatjana Kukrkic

  • Privat
  • 1010 Wien

Dr. Gregor Timmel

  • Wahlarzt, Privat
  • 1070 Wien

Dr. Kerstin Schallaböck

  • Wahlarzt, Privat
  • 1130 Wien

Dr. Birgit Mayr

  • Wahlarzt, Privat
  • 1010 Wien

Dr. Arash Pourkarami

  • ÖGK, BVAEB, SVS, KFA
  • 1220 Wien

Dr. Eva Wegrostek

  • Wahlarzt, Privat
  • 1010 Wien 

Augenheilkunde

Dr. Robert Borny, PhD, MBA, FEBO

  • Wahlarzt, Privat
  • 1220 Wien

Dr. Jamal Atamniy

  • Privat
  • 1180 Wien

Dr. Victor Derhartunian, FEBO

  • Wahlarzt
  • 1010 Wien

Dr. Matthias Maus

  • Wahlarzt, Privat
  • 1010 Wien

Dr. Dino Dolib

  • Privat
  • 1010 Wien

Dr. Daniel Ahmed-Balestra

  • KFA, Wahlarzt
  • 1110 Wien

Priv. Doz. Univ. Lektor Dr. Ramzi Gilbert Sayegh

  • KFA, Wahlarzt
  • 1220 Wien

Dr. Lejla Pasic-Muradic

  • Wahlarzt, Privat
  • 1150 Wien

Univ.- Doz. Dr. Guido Dorner

  • Wahlarzt, Privat
  • 1090 Wien

DI Dr. Christian Simader

  • Wahlarzt, Privat
  • 1010 Wien 

Chirurgie

OA Dr. Alexis Freitas, FEBS

  • Wahlarzt, Privat
  • 1090 Wien

OA Dr. Zacaria Sow

  • Wahlarzt, Privat
  • 1210 Wien

Prof. Dr. Alexander Flor

  • Wahlarzt, Privat
  • 1190 Wien

OA Dr. Matthias Monschein

  • Wahlarzt
  • 1010 Wien

Priv. Doz. Dr. Emanuel Sporn

  • Wahlarzt, Privat
  • 1090 Wien

OA Dr. Frank Marschall

  • Wahlarzt, Privat
  • 1090 Wien

Dr. Andreas F. Balogh

  • Wahlarzt
  • 1010 Wien

OA Dr. Teodor Kapitanov, FEBS-AWS

  • Wahlarzt, Privat
  • 1060 Wien

OA Dr. Andreas Franczak, FEBS

  • Wahlarzt, Privat
  • 1090 Wien

Prim. Dr. Johannes K. Stopfer, FEBS

  • Wahlarzt, Privat
  • 1180 Wien 

Frauenheilkunde

Dr. Isabella Franke

  • Wahlarzt, Privat
  • 1090 Wien

Dr. Patrik Horak

  • KFA, ÖGK, SVS, BVAE
  • 1190 Wien

Dr. Michael Mossig

  • Wahlarzt, Privat
  • 1080 Wien

Prim. Dr. Arik Galid

  • Wahlarzt
  • 1090 Wien

Priv. Doz. DDr. Michael Feichtinger

  • Wahlarzt
  • 1130 Wien

Prof. Priv.-Doz. DDr. Alex Farr, MPH

  • Wahlarzt, Privat
  • 1190 Wien

Dr. Tanaz Modarressy-Onghaie

  • Wahlarzt, Privat
  • 1180 Wien

OÄ Dr. Ulrike Greilberger-Bischof

  • Wahlarzt, Privat
  • 1120 Wien

Dr. Christine Chung, MPH MSc

  • Privat
  • 1010 Wien

Dr. Walter Sacher

  • Wahlarzt, Privat
  • 1010 Wien 

Gastroenterologie

Dr. Rainer Watzak

  • KFA, Wahlarzt, Privat
  • 1200 Wien

Dr. Corinna Geiger

  • Wahlarzt, Privat
  • 1010 Wien

OA Dr. Gregor Ulbrich

  • Wahlarzt
  • 1080 Wien

Priv. Doz. Dr. Pavol Papay

  • Wahlarzt
  • 1090 Wien

Dr. Marcus Franz, MSc

  • BVAEB, SVS, KFA, Wahlarzt
  • 1130 Wien

OA Dr. Abdelrahman Aburaia

  • Wahlarzt, Privat
  • 1030 Wien

Priv. Doz. Dr. Sandra Beinhardt

  • Wahlarzt, Privat
  • 1020 Wien

Dr. Martin Scharf

  • Wahlarzt, Privat
  • 1060 Wien

Prim. Priv. Doz. Dr. Thomas M. Scherzer, MBA

  • Wahlarzt
  • 1090 Wien

OA Dr. Lukas Wagner

  • Wahlarzt, Privat
  • 1010 Wien 

Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten

Dr. Miodrag Ognjanovic

  • Privat
  • 1070 Wien

Dr. Stefan Edlinger

  • Wahlarzt, Privat
  • 1040 Wien

OA Dr. Markus Stadlmayr

  • Wahlarzt, Privat
  • 1090 Wien

Dr. med. univ. Philipp Wimmer

  • Wahlarzt, Privat
  • 1040 Wien

Dr. Christoph Brand

  • BVAEB, KFA, ÖGK, SVS
  • 1020 Wien

Dr. med. univ. Jafar-Sasan Hamzavi

  • ÖGK, KFA, BVAEB, SVS, Privat
  • 1100 Wien

Ao. Univ.-Doz. Dr. Verena Niederberger-Leppin

  • ÖGK, BVAEB, SVS, KFA
  • 1020 Wien

Dr. Rainer Schröckenfuchs

  • Wahlarzt, Privat
  • 1020 Wien

OÄ Dr. Eva Stadler-Woller

  • KFA, Privat
  • 1220 Wien

Dr. Paul Haberfehlner

  • ÖGK, KFA, BVAEB, SVS
  • 1120 Wien  

Haut- Geschlechtskrankheiten

Dr. Barbara Franz

  • Wahlarzt, Privat
  • 1090 Wien

Ao. Univ. Prof. Dr. Tamara Kopp

  • Wahlarzt
  • 1010 Wien

Priv. Doz. Dr. Nikolaus Duschek, PhD

  • Wahlarzt, Privat
  • 1190 Wien

Dr. med. univ. Alma Kamenica

  • Wahlarzt, Privat
  • 1020 Wien

Dr. Katja Schindler

  • Wahlarzt, Privat
  • 1010 Wien

OA Dr. Peter Maximilian Heil

  • Wahlarzt, Privat
  • 1080 Wien

Dr. Ines Bonelli

  • Wahlarzt
  • 1060 Wien

Dr. Golnaz Delir

  • Wahlarzt, Privat
  • 1010 Wien

Dr. Kaan Harmankaya

  • Wahlarzt, Privat
  • 1010 Wien

Dr. Andras Cseh

  • Wahlarzt, Privat
  • 1030 Wien  

Kardiologie

Dr. Tania Fuchs, MSc.

  • Wahlarzt
  • 1010 Wien

Priv. Doz. Dr. Stefan Pfaffenberger

  • Wahlarzt
  • 1080 Wien

Priv.-Doz. Dr. Aurel Toma, PhD

  • Wahlarzt
  • 1090 Wien

OÄ Dr. Manuela Hanke

  • Wahlarzt, Privat
  • 1070 Wien

OA Dr. Marcel Francesconi

  • KFA, Wahlarzt, Privat
  • 1030 Wien

Prim. Prof. Priv.-Doz. Dr.Thomas Gremmel

  • Wahlarzt
  • 1130 Wien

Dr. Gernot Schlosser

  • Wahlarzt, Privat
  • 1230 Wien

Univ. Prof. PD Dr. Thomas Weiss, PhD FESC

  • Privat, BVAEB, KFA, ÖGK, SVS
  • 1030 Wien

Dr. Lida Dimopoulos-Xicki

  • ÖGK, BVAEB, SVS, KFA
  • 1170 Wien

OA Dr. med. univ. Thomas Chatsakos

  • Wahlarzt
  • 1100 Wien 

Kinder- & Jugendheilkunde

Dr. Horatiu Cornea

  • Wahlarzt,Privat
  • 1100 Wien

OA Dr. Norbert Hochmeister

  • Wahlarzt
  • 1020 Wien

Dr. Lisa Roberts

  • Wahlarzt
  • 1070 Wien

Dr. George Zabaneh

  • Wahlarzt
  • 1220 Wien

Dr. Edda Mittheisz

  • Wahlarzt
  • 1190 Wien

Dr. Martina Niklas

  • Wahlarzt
  • 1190 Wien

Dr. med. Anna Lomnicka-Matyaszczyk

  • SVS, KFA, BVAEB
  • 1230 Wien

Priv.Doz. DDr. Tamas Fazekas

  • Wahlarzt
  • 1170 Wien

Dr. med. univ. Constanze Schreiner

  • Wahlarzt
  • 1180 Wien

Univ. Prof. Dr. Daniela Zaknun, MSc, MBA

  • BVAEB, KFA, ÖGK, SVS, Privat
  • 1220 Wien 

Orthopädie

Dr. med. univ. Florian M. Domaszewski

  • Privat, Wahlarzt
  • 1070 Wien

Dr. Manuel Scharrer, MBA

  • Wahlarzt, Privat
  • 1100 Wien

Priv. Doz. Dr. Stephan Puchner, MSc.

  • Wahlarzt
  • 1090 Wien

Prim. Priv.-Doz. DDr. Christian Albrecht, MBA

  • Wahlarzt
  • 1080 Wien

OA Dr. med. Albert Zich

  • Privat, Wahlarzt
  • 1090 Wien

OA Dr. Michael Yaser Akta

  • ÖGK, BVAEB, SVS, KFA, Privat
  • 1070 Wien

OA Dr. Philipp Muckhoff

  • Privat
  • 1090 Wien

Dr. Christian Lhotka

  • KFA, Privat
  • 1010 Wien

OA Dr. med. univ. Markus Wipperich

  • Wahlarzt
  • 1130 Wien

OA Dr.med.univ. Roman Christian Ostermann

  • Wahlarzt, Privat, KFA
  • 1170 Wien 

Plastische Chirurgie

Dr. Andreas Dobrovits

  • Wahlarzt, Privat
  • 1010 Wien

Dr. Andrea Rejzek

  • Wahlarzt, Privat
  • 1140 Wien

Dr. René Draxler

  • Privat
  • 1010 Wien

Dr. Sandra Rigel

  • Privat
  • 1010 Wien

Dr. Christoph Grill

  • Privat, Wahlarzt
  • 1010 Wien

Dr. med. univ. Ali Saalabian

  • Wahlarzt, Privat
  • 1010 Wien

Prim. Dr. Jörg Knabl

  • Wahlarzt, Privat
  • 1010 Wien

Dr. Sabine Apfolterer, MBA

  • Wahlarzt, Privat
  • 1030 Wien

Dr. Shirin Milani

  • Wahlarzt, Privat
  • 1010 Wien

Dr. Veith Moser

  • Wahlarzt, Privat
  • 1010 Wien 

Urologie

Dr. Franklin Emmanuel Kuehhas

  • Wahlarzt, Privat
  • 1080 Wien

Priv. Doz. Dr. Christopher Springer, MBA

  • Wahlarzt, Privat
  • 1030 Wien

Dr. Markus Riedl, FEBU

  • KFA, Wahlarzt
  • 1050 Wien

Dr. Patrick Kaiser, FEBU

  • Wahlarzt, Privat
  • 1090 Wien

Prof. Dr. Georg Schatzl

  • Wahlarzt, Privat
  • 1090 Wien

OA Dr. Kourosh Khosravi

  • ÖGK, BVAEB, SVS, KFA
  • 1220 Wien

Dr. Christophe Eidler, FEBU

  • ÖGK, BVAEB, SVS, KFA, Privat
  • 1090 Wien

OA Dr. Rudolf Hölzel, FEBU

  • Wahlarzt, Privat
  • 1010 Wien

Prim. Dr. Wilhelm Bauer

  • Wahlarzt, Privat
  • 1190 Wien

OA Dr. Stephan Doblhammer

  • Wahlarzt
  • 1050 Wien 

Zahnmedizin

Dr. Konrad Jacobs

  • Wahlarzt, Privat
  • 1010 Wien

Dr. med. dent. Alexander Sawaljanow

  • ÖGK, BVAEB, SVS, Wahlarzt
  • 1140 Wien

Dr. med. dent. Kremena Malinova

  • SVS, KFA
  • 1060 Wien

Dr. Lukas Hallmann

  • Wahlarzt
  • 1040 Wien

Dr. Erik Thaller

  • Wahlarzt
  • 1050 Wien

Dr. Lutz Hodecker

  • Wahlarzt, Privat
  • 1010 Wien

Dr. med. univ. et med. dent. Jana Weiss

  • ÖGK, BVAEB, SVS, KFA
  • 1100 Wien

Dr. Thomas Pawlowski

  • Wahlarzt, Privat
  • 1010 Wien

Dr. med. dent. Amra Kamenica

  • Wahlarzt
  • 1020 Wien

Dr. Stefanie Müllner-Salzl

  • KFA, ÖGK, SVS, BVAEB, Privat
  • 1030 Wien 

Der Experte hinter dem Ranking

Dipl.-Kfm. Gerald Timmel ist Mitgründer und Geschäftsführer der Patient:innenplattform DocFinder sowie Initiator des „Patients’ Choice Awards“. Auf dem Gesundheitsportal können Ärzt:innen von User:innen gesucht, gefunden, kommentiert und bewertet werden. Auf Basis dieser Bewertungen wird jährlich ein Ranking der beliebtesten Mediziner:innen erstellt. Die bestgereihten Ärzt:innen werden mit dem „Patients’ Choice Award“ ausgezeichnet. Das österreichweite Gesamtranking ist online unter docfinder.at abrufbar. Mithilfe verschiedener Filter – etwa nach Fachrichtung, Behandlungsmethoden, geografischer Nähe oder Beliebtheit – ermöglicht DocFinder Orientierung bei der Suche nach der passenden medizinischen Betreuung.

