Österreichs Top-Ärzte 2026: Das sind die besten Ärzte Wiens

Start der großen Serie: DocFinder zeichnet zum nunmehr 15. Mal Österreichs beliebteste Medizinerinnen und Mediziner aus. Diese Woche in Teil 1: Die Ranking-Ergebnisse aus Wien.

Wer einen Arzt oder eine Ärztin sucht, verlässt sich oft auf Empfehlungen – heute zunehmend auch auf digitale Erfahrungsberichte: Online-Bewertungen sind längst Teil der Gesundheitsentscheidung geworden. Sie bieten Orientierung und Einblicke in den Praxisalltag. Seit 2009 ermöglicht das österreichische Portal DocFinder Patient:innen, ihre Arztbesuche zu bewerten und Erfahrungen zu teilen. Aus diesen Rückmeldungen entsteht jährlich der DocFinder Patients’ Choice Award, der heuer bereits zum 15. Mal vergeben wurde. Ausgezeichnet werden jene Mediziner:innen, die bei ihren Patient:innen besonders positiv in Erinnerung geblieben sind. „Wenn es um die eigene Gesundheit geht, möchte man sich in guten Händen wissen. Viele Menschen informieren sich daher vorab online – genau dafür haben wir DocFinder als unabhängige Plattform geschaffen“, erklärt Gründer und Geschäftsführer Gerald Timmel.

© Getty Images

Für das aktuelle Ranking wurden mehr als eine halbe Million Erfahrungsberichte und Bewertungen sowie sämtliche Patientenanfragen auf DocFinder.at ausgewertet. Das Ergebnis soll sowohl fachliche Kompetenz als auch Aspekte wie Einfühlungsvermögen und gelungene Arzt-Patienten-Kommunikation widerspiegeln. In dieser und den kommenden Ausgaben bietet gesund&fit einen kompakten Überblick über Österreichs Top-Mediziner:innen. In dieser Woche werden Wiens führende Ärzt:innen aus zahlreichen Fachrichtungen vorgestellt – darunter Allgemeinmedizin, Augenheilkunde, Kardiologie, Orthopädie und Zahnmedizin.

Allgemeinmedizin

Dr. med. univ. Andrea Wachter

Wahlarzt, Privat

1230 Wien

Dr. med. univ. Nataliya Miraval

Wahlarzt, Privat

1080 Wien

Dr. med. univ. Fritz Höllerer

Wahlarzt

1090 Wien

Dr. med. univ. Ülkü Denia

ÖGK, BVAEB,SVS,KFA

1010 Wien

Dr. Tatjana Kukrkic

Privat

1010 Wien

Dr. Gregor Timmel

Wahlarzt, Privat

1070 Wien

Dr. Kerstin Schallaböck

Wahlarzt, Privat

1130 Wien

Dr. Birgit Mayr

Wahlarzt, Privat

1010 Wien

Dr. Arash Pourkarami

ÖGK, BVAEB, SVS, KFA

1220 Wien

Dr. Eva Wegrostek

Wahlarzt, Privat

1010 Wien

Augenheilkunde

Dr. Robert Borny, PhD, MBA, FEBO

Wahlarzt, Privat

1220 Wien

Dr. Jamal Atamniy

Privat

1180 Wien

Dr. Victor Derhartunian, FEBO

Wahlarzt

1010 Wien

Dr. Matthias Maus

Wahlarzt, Privat

1010 Wien

Dr. Dino Dolib

Privat

1010 Wien

Dr. Daniel Ahmed-Balestra

KFA, Wahlarzt

1110 Wien

Priv. Doz. Univ. Lektor Dr. Ramzi Gilbert Sayegh

KFA, Wahlarzt

1220 Wien

Dr. Lejla Pasic-Muradic

Wahlarzt, Privat

1150 Wien

Univ.- Doz. Dr. Guido Dorner

Wahlarzt, Privat

1090 Wien

DI Dr. Christian Simader

Wahlarzt, Privat

1010 Wien

Chirurgie

OA Dr. Alexis Freitas, FEBS

Wahlarzt, Privat

1090 Wien

OA Dr. Zacaria Sow

Wahlarzt, Privat

1210 Wien

Prof. Dr. Alexander Flor

Wahlarzt, Privat

1190 Wien

OA Dr. Matthias Monschein

Wahlarzt

1010 Wien

Priv. Doz. Dr. Emanuel Sporn

Wahlarzt, Privat

1090 Wien

OA Dr. Frank Marschall

Wahlarzt, Privat

1090 Wien

Dr. Andreas F. Balogh

Wahlarzt

1010 Wien

OA Dr. Teodor Kapitanov, FEBS-AWS

Wahlarzt, Privat

1060 Wien

OA Dr. Andreas Franczak, FEBS

Wahlarzt, Privat

1090 Wien

Prim. Dr. Johannes K. Stopfer, FEBS

Wahlarzt, Privat

1180 Wien

Frauenheilkunde

Dr. Isabella Franke

Wahlarzt, Privat

1090 Wien

Dr. Patrik Horak

KFA, ÖGK, SVS, BVAE

1190 Wien

Dr. Michael Mossig

Wahlarzt, Privat

1080 Wien

Prim. Dr. Arik Galid

Wahlarzt

1090 Wien

Priv. Doz. DDr. Michael Feichtinger

Wahlarzt

1130 Wien

Prof. Priv.-Doz. DDr. Alex Farr, MPH

Wahlarzt, Privat

1190 Wien

Dr. Tanaz Modarressy-Onghaie

Wahlarzt, Privat

1180 Wien

OÄ Dr. Ulrike Greilberger-Bischof

Wahlarzt, Privat

1120 Wien

Dr. Christine Chung, MPH MSc

Privat

1010 Wien

Dr. Walter Sacher

Wahlarzt, Privat

1010 Wien

Gastroenterologie

Dr. Rainer Watzak

KFA, Wahlarzt, Privat

1200 Wien

Dr. Corinna Geiger

Wahlarzt, Privat

1010 Wien

OA Dr. Gregor Ulbrich

Wahlarzt

1080 Wien

Priv. Doz. Dr. Pavol Papay

Wahlarzt

1090 Wien

Dr. Marcus Franz, MSc

BVAEB, SVS, KFA, Wahlarzt

1130 Wien

OA Dr. Abdelrahman Aburaia

Wahlarzt, Privat

1030 Wien

Priv. Doz. Dr. Sandra Beinhardt

Wahlarzt, Privat

1020 Wien

Dr. Martin Scharf

Wahlarzt, Privat

1060 Wien

Prim. Priv. Doz. Dr. Thomas M. Scherzer, MBA

Wahlarzt

1090 Wien

OA Dr. Lukas Wagner

Wahlarzt, Privat

1010 Wien

Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten

Dr. Miodrag Ognjanovic

Privat

1070 Wien

Dr. Stefan Edlinger

Wahlarzt, Privat

1040 Wien

OA Dr. Markus Stadlmayr

Wahlarzt, Privat

1090 Wien

Dr. med. univ. Philipp Wimmer

Wahlarzt, Privat

1040 Wien

Dr. Christoph Brand

BVAEB, KFA, ÖGK, SVS

1020 Wien

Dr. med. univ. Jafar-Sasan Hamzavi

ÖGK, KFA, BVAEB, SVS, Privat

1100 Wien

Ao. Univ.-Doz. Dr. Verena Niederberger-Leppin

ÖGK, BVAEB, SVS, KFA

1020 Wien

Dr. Rainer Schröckenfuchs

Wahlarzt, Privat

1020 Wien

OÄ Dr. Eva Stadler-Woller

KFA, Privat

1220 Wien

Dr. Paul Haberfehlner

ÖGK, KFA, BVAEB, SVS

1120 Wien

Haut- Geschlechtskrankheiten

Dr. Barbara Franz

Wahlarzt, Privat

1090 Wien

Ao. Univ. Prof. Dr. Tamara Kopp

Wahlarzt

1010 Wien

Priv. Doz. Dr. Nikolaus Duschek, PhD

Wahlarzt, Privat

1190 Wien

Dr. med. univ. Alma Kamenica

Wahlarzt, Privat

1020 Wien

Dr. Katja Schindler

Wahlarzt, Privat

1010 Wien

OA Dr. Peter Maximilian Heil

Wahlarzt, Privat

1080 Wien

Dr. Ines Bonelli

Wahlarzt

1060 Wien

Dr. Golnaz Delir

Wahlarzt, Privat

1010 Wien

Dr. Kaan Harmankaya

Wahlarzt, Privat

1010 Wien

Dr. Andras Cseh

Wahlarzt, Privat

1030 Wien

Kardiologie

Dr. Tania Fuchs, MSc.

Wahlarzt

1010 Wien

Priv. Doz. Dr. Stefan Pfaffenberger

Wahlarzt

1080 Wien

Priv.-Doz. Dr. Aurel Toma, PhD

Wahlarzt

1090 Wien

OÄ Dr. Manuela Hanke

Wahlarzt, Privat

1070 Wien

OA Dr. Marcel Francesconi

KFA, Wahlarzt, Privat

1030 Wien

Prim. Prof. Priv.-Doz. Dr.Thomas Gremmel

Wahlarzt

1130 Wien

Dr. Gernot Schlosser

Wahlarzt, Privat

1230 Wien

Univ. Prof. PD Dr. Thomas Weiss, PhD FESC

Privat, BVAEB, KFA, ÖGK, SVS

1030 Wien

Dr. Lida Dimopoulos-Xicki

ÖGK, BVAEB, SVS, KFA

1170 Wien

OA Dr. med. univ. Thomas Chatsakos

Wahlarzt

1100 Wien

Kinder- & Jugendheilkunde

Dr. Horatiu Cornea

Wahlarzt,Privat

1100 Wien

OA Dr. Norbert Hochmeister

Wahlarzt

1020 Wien

Dr. Lisa Roberts

Wahlarzt

1070 Wien

Dr. George Zabaneh

Wahlarzt

1220 Wien

Dr. Edda Mittheisz

Wahlarzt

1190 Wien

Dr. Martina Niklas

Wahlarzt

1190 Wien

Dr. med. Anna Lomnicka-Matyaszczyk

SVS, KFA, BVAEB

1230 Wien

Priv.Doz. DDr. Tamas Fazekas

Wahlarzt

1170 Wien

Dr. med. univ. Constanze Schreiner

Wahlarzt

1180 Wien

Univ. Prof. Dr. Daniela Zaknun, MSc, MBA

BVAEB, KFA, ÖGK, SVS, Privat

1220 Wien

Orthopädie

Dr. med. univ. Florian M. Domaszewski

Privat, Wahlarzt

1070 Wien

Dr. Manuel Scharrer, MBA

Wahlarzt, Privat

1100 Wien

Priv. Doz. Dr. Stephan Puchner, MSc.

Wahlarzt

1090 Wien

Prim. Priv.-Doz. DDr. Christian Albrecht, MBA

Wahlarzt

1080 Wien

OA Dr. med. Albert Zich

Privat, Wahlarzt

1090 Wien

OA Dr. Michael Yaser Akta

ÖGK, BVAEB, SVS, KFA, Privat

1070 Wien

OA Dr. Philipp Muckhoff

Privat

1090 Wien

Dr. Christian Lhotka

KFA, Privat

1010 Wien

OA Dr. med. univ. Markus Wipperich

Wahlarzt

1130 Wien

OA Dr.med.univ. Roman Christian Ostermann

Wahlarzt, Privat, KFA

1170 Wien

Plastische Chirurgie

Dr. Andreas Dobrovits

Wahlarzt, Privat

1010 Wien

Dr. Andrea Rejzek

Wahlarzt, Privat

1140 Wien

Dr. René Draxler

Privat

1010 Wien

Dr. Sandra Rigel

Privat

1010 Wien

Dr. Christoph Grill

Privat, Wahlarzt

1010 Wien

Dr. med. univ. Ali Saalabian

Wahlarzt, Privat

1010 Wien

Prim. Dr. Jörg Knabl

Wahlarzt, Privat

1010 Wien

Dr. Sabine Apfolterer, MBA

Wahlarzt, Privat

1030 Wien

Dr. Shirin Milani

Wahlarzt, Privat

1010 Wien

Dr. Veith Moser

Wahlarzt, Privat

1010 Wien

Urologie

Dr. Franklin Emmanuel Kuehhas

Wahlarzt, Privat

1080 Wien

Priv. Doz. Dr. Christopher Springer, MBA

Wahlarzt, Privat

1030 Wien

Dr. Markus Riedl, FEBU

KFA, Wahlarzt

1050 Wien

Dr. Patrick Kaiser, FEBU

Wahlarzt, Privat

1090 Wien

Prof. Dr. Georg Schatzl

Wahlarzt, Privat

1090 Wien

OA Dr. Kourosh Khosravi

ÖGK, BVAEB, SVS, KFA

1220 Wien

Dr. Christophe Eidler, FEBU

ÖGK, BVAEB, SVS, KFA, Privat

1090 Wien

OA Dr. Rudolf Hölzel, FEBU

Wahlarzt, Privat

1010 Wien

Prim. Dr. Wilhelm Bauer

Wahlarzt, Privat

1190 Wien

OA Dr. Stephan Doblhammer

Wahlarzt

1050 Wien

Zahnmedizin

Dr. Konrad Jacobs

Wahlarzt, Privat

1010 Wien

Dr. med. dent. Alexander Sawaljanow

ÖGK, BVAEB, SVS, Wahlarzt

1140 Wien

Dr. med. dent. Kremena Malinova

SVS, KFA

1060 Wien

Dr. Lukas Hallmann

Wahlarzt

1040 Wien

Dr. Erik Thaller

Wahlarzt

1050 Wien

Dr. Lutz Hodecker

Wahlarzt, Privat

1010 Wien

Dr. med. univ. et med. dent. Jana Weiss

ÖGK, BVAEB, SVS, KFA

1100 Wien

Dr. Thomas Pawlowski

Wahlarzt, Privat

1010 Wien

Dr. med. dent. Amra Kamenica

Wahlarzt

1020 Wien

Dr. Stefanie Müllner-Salzl

KFA, ÖGK, SVS, BVAEB, Privat

1030 Wien

Der Experte hinter dem Ranking

Dipl.-Kfm. Gerald Timmel ist Mitgründer und Geschäftsführer der Patient:innenplattform DocFinder sowie Initiator des „Patients’ Choice Awards“. Auf dem Gesundheitsportal können Ärzt:innen von User:innen gesucht, gefunden, kommentiert und bewertet werden. Auf Basis dieser Bewertungen wird jährlich ein Ranking der beliebtesten Mediziner:innen erstellt. Die bestgereihten Ärzt:innen werden mit dem „Patients’ Choice Award“ ausgezeichnet. Das österreichweite Gesamtranking ist online unter docfinder.at abrufbar. Mithilfe verschiedener Filter – etwa nach Fachrichtung, Behandlungsmethoden, geografischer Nähe oder Beliebtheit – ermöglicht DocFinder Orientierung bei der Suche nach der passenden medizinischen Betreuung.