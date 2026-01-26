Österreichs Top-Ärzte 2026: Das sind die besten Ärzte Wiens

Start der großen Serie: DocFinder zeichnet zum nunmehr 15. Mal Österreichs beliebteste Medizinerinnen und Mediziner aus. Diese Woche in Teil 1: Die Ranking-Ergebnisse aus Wien.
Wer einen Arzt oder eine Ärztin sucht, verlässt sich oft auf Empfehlungen – heute zunehmend auch auf digitale Erfahrungsberichte: Online-Bewertungen sind längst Teil der Gesundheitsentscheidung geworden. Sie bieten Orientierung und Einblicke in den Praxisalltag. Seit 2009 ermöglicht das österreichische Portal DocFinder Patient:innen, ihre Arztbesuche zu bewerten und Erfahrungen zu teilen. Aus diesen Rückmeldungen entsteht jährlich der DocFinder Patients’ Choice Award, der heuer bereits zum 15. Mal vergeben wurde. Ausgezeichnet werden jene Mediziner:innen, die bei ihren Patient:innen besonders positiv in Erinnerung geblieben sind. „Wenn es um die eigene Gesundheit geht, möchte man sich in guten Händen wissen. Viele Menschen informieren sich daher vorab online – genau dafür haben wir DocFinder als unabhängige Plattform geschaffen“, erklärt Gründer und Geschäftsführer Gerald Timmel.
Für das aktuelle Ranking wurden mehr als eine halbe Million Erfahrungsberichte und Bewertungen sowie sämtliche Patientenanfragen auf DocFinder.at ausgewertet. Das Ergebnis soll sowohl fachliche Kompetenz als auch Aspekte wie Einfühlungsvermögen und gelungene Arzt-Patienten-Kommunikation widerspiegeln. In dieser und den kommenden Ausgaben bietet gesund&fit einen kompakten Überblick über Österreichs Top-Mediziner:innen. In dieser Woche werden Wiens führende Ärzt:innen aus zahlreichen Fachrichtungen vorgestellt – darunter Allgemeinmedizin, Augenheilkunde, Kardiologie, Orthopädie und Zahnmedizin.
Allgemeinmedizin
Dr. med. univ. Andrea Wachter
- Wahlarzt, Privat
- 1230 Wien
Dr. med. univ. Nataliya Miraval
- Wahlarzt, Privat
- 1080 Wien
Dr. med. univ. Fritz Höllerer
- Wahlarzt
- 1090 Wien
Dr. med. univ. Ülkü Denia
- ÖGK, BVAEB,SVS,KFA
- 1010 Wien
Dr. Tatjana Kukrkic
- Privat
- 1010 Wien
Dr. Gregor Timmel
- Wahlarzt, Privat
- 1070 Wien
Dr. Kerstin Schallaböck
- Wahlarzt, Privat
- 1130 Wien
Dr. Birgit Mayr
- Wahlarzt, Privat
- 1010 Wien
Dr. Arash Pourkarami
- ÖGK, BVAEB, SVS, KFA
- 1220 Wien
Dr. Eva Wegrostek
- Wahlarzt, Privat
- 1010 Wien
Augenheilkunde
Dr. Robert Borny, PhD, MBA, FEBO
- Wahlarzt, Privat
- 1220 Wien
Dr. Jamal Atamniy
- Privat
- 1180 Wien
Dr. Victor Derhartunian, FEBO
- Wahlarzt
- 1010 Wien
Dr. Matthias Maus
- Wahlarzt, Privat
- 1010 Wien
Dr. Dino Dolib
- Privat
- 1010 Wien
Dr. Daniel Ahmed-Balestra
- KFA, Wahlarzt
- 1110 Wien
Priv. Doz. Univ. Lektor Dr. Ramzi Gilbert Sayegh
- KFA, Wahlarzt
- 1220 Wien
Dr. Lejla Pasic-Muradic
- Wahlarzt, Privat
- 1150 Wien
Univ.- Doz. Dr. Guido Dorner
- Wahlarzt, Privat
- 1090 Wien
DI Dr. Christian Simader
- Wahlarzt, Privat
- 1010 Wien
Chirurgie
OA Dr. Alexis Freitas, FEBS
- Wahlarzt, Privat
- 1090 Wien
OA Dr. Zacaria Sow
- Wahlarzt, Privat
- 1210 Wien
Prof. Dr. Alexander Flor
- Wahlarzt, Privat
- 1190 Wien
OA Dr. Matthias Monschein
- Wahlarzt
- 1010 Wien
Priv. Doz. Dr. Emanuel Sporn
- Wahlarzt, Privat
- 1090 Wien
OA Dr. Frank Marschall
- Wahlarzt, Privat
- 1090 Wien
Dr. Andreas F. Balogh
- Wahlarzt
- 1010 Wien
OA Dr. Teodor Kapitanov, FEBS-AWS
- Wahlarzt, Privat
- 1060 Wien
OA Dr. Andreas Franczak, FEBS
- Wahlarzt, Privat
- 1090 Wien
Prim. Dr. Johannes K. Stopfer, FEBS
- Wahlarzt, Privat
- 1180 Wien
Frauenheilkunde
Dr. Isabella Franke
- Wahlarzt, Privat
- 1090 Wien
Dr. Patrik Horak
- KFA, ÖGK, SVS, BVAE
- 1190 Wien
Dr. Michael Mossig
- Wahlarzt, Privat
- 1080 Wien
Prim. Dr. Arik Galid
- Wahlarzt
- 1090 Wien
Priv. Doz. DDr. Michael Feichtinger
- Wahlarzt
- 1130 Wien
Prof. Priv.-Doz. DDr. Alex Farr, MPH
- Wahlarzt, Privat
- 1190 Wien
Dr. Tanaz Modarressy-Onghaie
- Wahlarzt, Privat
- 1180 Wien
OÄ Dr. Ulrike Greilberger-Bischof
- Wahlarzt, Privat
- 1120 Wien
Dr. Christine Chung, MPH MSc
- Privat
- 1010 Wien
Dr. Walter Sacher
- Wahlarzt, Privat
- 1010 Wien
Gastroenterologie
Dr. Rainer Watzak
- KFA, Wahlarzt, Privat
- 1200 Wien
Dr. Corinna Geiger
- Wahlarzt, Privat
- 1010 Wien
OA Dr. Gregor Ulbrich
- Wahlarzt
- 1080 Wien
Priv. Doz. Dr. Pavol Papay
- Wahlarzt
- 1090 Wien
Dr. Marcus Franz, MSc
- BVAEB, SVS, KFA, Wahlarzt
- 1130 Wien
OA Dr. Abdelrahman Aburaia
- Wahlarzt, Privat
- 1030 Wien
Priv. Doz. Dr. Sandra Beinhardt
- Wahlarzt, Privat
- 1020 Wien
Dr. Martin Scharf
- Wahlarzt, Privat
- 1060 Wien
Prim. Priv. Doz. Dr. Thomas M. Scherzer, MBA
- Wahlarzt
- 1090 Wien
OA Dr. Lukas Wagner
- Wahlarzt, Privat
- 1010 Wien
Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten
Dr. Miodrag Ognjanovic
- Privat
- 1070 Wien
Dr. Stefan Edlinger
- Wahlarzt, Privat
- 1040 Wien
OA Dr. Markus Stadlmayr
- Wahlarzt, Privat
- 1090 Wien
Dr. med. univ. Philipp Wimmer
- Wahlarzt, Privat
- 1040 Wien
Dr. Christoph Brand
- BVAEB, KFA, ÖGK, SVS
- 1020 Wien
Dr. med. univ. Jafar-Sasan Hamzavi
- ÖGK, KFA, BVAEB, SVS, Privat
- 1100 Wien
Ao. Univ.-Doz. Dr. Verena Niederberger-Leppin
- ÖGK, BVAEB, SVS, KFA
- 1020 Wien
Dr. Rainer Schröckenfuchs
- Wahlarzt, Privat
- 1020 Wien
OÄ Dr. Eva Stadler-Woller
- KFA, Privat
- 1220 Wien
Dr. Paul Haberfehlner
- ÖGK, KFA, BVAEB, SVS
- 1120 Wien
Haut- Geschlechtskrankheiten
Dr. Barbara Franz
- Wahlarzt, Privat
- 1090 Wien
Ao. Univ. Prof. Dr. Tamara Kopp
- Wahlarzt
- 1010 Wien
Priv. Doz. Dr. Nikolaus Duschek, PhD
- Wahlarzt, Privat
- 1190 Wien
Dr. med. univ. Alma Kamenica
- Wahlarzt, Privat
- 1020 Wien
Dr. Katja Schindler
- Wahlarzt, Privat
- 1010 Wien
OA Dr. Peter Maximilian Heil
- Wahlarzt, Privat
- 1080 Wien
Dr. Ines Bonelli
- Wahlarzt
- 1060 Wien
Dr. Golnaz Delir
- Wahlarzt, Privat
- 1010 Wien
Dr. Kaan Harmankaya
- Wahlarzt, Privat
- 1010 Wien
Dr. Andras Cseh
- Wahlarzt, Privat
- 1030 Wien
Kardiologie
Dr. Tania Fuchs, MSc.
- Wahlarzt
- 1010 Wien
Priv. Doz. Dr. Stefan Pfaffenberger
- Wahlarzt
- 1080 Wien
Priv.-Doz. Dr. Aurel Toma, PhD
- Wahlarzt
- 1090 Wien
OÄ Dr. Manuela Hanke
- Wahlarzt, Privat
- 1070 Wien
OA Dr. Marcel Francesconi
- KFA, Wahlarzt, Privat
- 1030 Wien
Prim. Prof. Priv.-Doz. Dr.Thomas Gremmel
- Wahlarzt
- 1130 Wien
Dr. Gernot Schlosser
- Wahlarzt, Privat
- 1230 Wien
Univ. Prof. PD Dr. Thomas Weiss, PhD FESC
- Privat, BVAEB, KFA, ÖGK, SVS
- 1030 Wien
Dr. Lida Dimopoulos-Xicki
- ÖGK, BVAEB, SVS, KFA
- 1170 Wien
OA Dr. med. univ. Thomas Chatsakos
- Wahlarzt
- 1100 Wien
Kinder- & Jugendheilkunde
Dr. Horatiu Cornea
- Wahlarzt,Privat
- 1100 Wien
OA Dr. Norbert Hochmeister
- Wahlarzt
- 1020 Wien
Dr. Lisa Roberts
- Wahlarzt
- 1070 Wien
Dr. George Zabaneh
- Wahlarzt
- 1220 Wien
Dr. Edda Mittheisz
- Wahlarzt
- 1190 Wien
Dr. Martina Niklas
- Wahlarzt
- 1190 Wien
Dr. med. Anna Lomnicka-Matyaszczyk
- SVS, KFA, BVAEB
- 1230 Wien
Priv.Doz. DDr. Tamas Fazekas
- Wahlarzt
- 1170 Wien
Dr. med. univ. Constanze Schreiner
- Wahlarzt
- 1180 Wien
Univ. Prof. Dr. Daniela Zaknun, MSc, MBA
- BVAEB, KFA, ÖGK, SVS, Privat
- 1220 Wien
Orthopädie
Dr. med. univ. Florian M. Domaszewski
- Privat, Wahlarzt
- 1070 Wien
Dr. Manuel Scharrer, MBA
- Wahlarzt, Privat
- 1100 Wien
Priv. Doz. Dr. Stephan Puchner, MSc.
- Wahlarzt
- 1090 Wien
Prim. Priv.-Doz. DDr. Christian Albrecht, MBA
- Wahlarzt
- 1080 Wien
OA Dr. med. Albert Zich
- Privat, Wahlarzt
- 1090 Wien
OA Dr. Michael Yaser Akta
- ÖGK, BVAEB, SVS, KFA, Privat
- 1070 Wien
OA Dr. Philipp Muckhoff
- Privat
- 1090 Wien
Dr. Christian Lhotka
- KFA, Privat
- 1010 Wien
OA Dr. med. univ. Markus Wipperich
- Wahlarzt
- 1130 Wien
OA Dr.med.univ. Roman Christian Ostermann
- Wahlarzt, Privat, KFA
- 1170 Wien
Plastische Chirurgie
Dr. Andreas Dobrovits
- Wahlarzt, Privat
- 1010 Wien
Dr. Andrea Rejzek
- Wahlarzt, Privat
- 1140 Wien
Dr. René Draxler
- Privat
- 1010 Wien
Dr. Sandra Rigel
- Privat
- 1010 Wien
Dr. Christoph Grill
- Privat, Wahlarzt
- 1010 Wien
Dr. med. univ. Ali Saalabian
- Wahlarzt, Privat
- 1010 Wien
Prim. Dr. Jörg Knabl
- Wahlarzt, Privat
- 1010 Wien
Dr. Sabine Apfolterer, MBA
- Wahlarzt, Privat
- 1030 Wien
Dr. Shirin Milani
- Wahlarzt, Privat
- 1010 Wien
Dr. Veith Moser
- Wahlarzt, Privat
- 1010 Wien
Urologie
Dr. Franklin Emmanuel Kuehhas
- Wahlarzt, Privat
- 1080 Wien
Priv. Doz. Dr. Christopher Springer, MBA
- Wahlarzt, Privat
- 1030 Wien
Dr. Markus Riedl, FEBU
- KFA, Wahlarzt
- 1050 Wien
Dr. Patrick Kaiser, FEBU
- Wahlarzt, Privat
- 1090 Wien
Prof. Dr. Georg Schatzl
- Wahlarzt, Privat
- 1090 Wien
OA Dr. Kourosh Khosravi
- ÖGK, BVAEB, SVS, KFA
- 1220 Wien
Dr. Christophe Eidler, FEBU
- ÖGK, BVAEB, SVS, KFA, Privat
- 1090 Wien
OA Dr. Rudolf Hölzel, FEBU
- Wahlarzt, Privat
- 1010 Wien
Prim. Dr. Wilhelm Bauer
- Wahlarzt, Privat
- 1190 Wien
OA Dr. Stephan Doblhammer
- Wahlarzt
- 1050 Wien
Zahnmedizin
Dr. Konrad Jacobs
- Wahlarzt, Privat
- 1010 Wien
Dr. med. dent. Alexander Sawaljanow
- ÖGK, BVAEB, SVS, Wahlarzt
- 1140 Wien
Dr. med. dent. Kremena Malinova
- SVS, KFA
- 1060 Wien
Dr. Lukas Hallmann
- Wahlarzt
- 1040 Wien
Dr. Erik Thaller
- Wahlarzt
- 1050 Wien
Dr. Lutz Hodecker
- Wahlarzt, Privat
- 1010 Wien
Dr. med. univ. et med. dent. Jana Weiss
- ÖGK, BVAEB, SVS, KFA
- 1100 Wien
Dr. Thomas Pawlowski
- Wahlarzt, Privat
- 1010 Wien
Dr. med. dent. Amra Kamenica
- Wahlarzt
- 1020 Wien
Dr. Stefanie Müllner-Salzl
- KFA, ÖGK, SVS, BVAEB, Privat
- 1030 Wien
Der Experte hinter dem Ranking
Dipl.-Kfm. Gerald Timmel ist Mitgründer und Geschäftsführer der Patient:innenplattform DocFinder sowie Initiator des „Patients’ Choice Awards“. Auf dem Gesundheitsportal können Ärzt:innen von User:innen gesucht, gefunden, kommentiert und bewertet werden. Auf Basis dieser Bewertungen wird jährlich ein Ranking der beliebtesten Mediziner:innen erstellt. Die bestgereihten Ärzt:innen werden mit dem „Patients’ Choice Award“ ausgezeichnet. Das österreichweite Gesamtranking ist online unter docfinder.at abrufbar. Mithilfe verschiedener Filter – etwa nach Fachrichtung, Behandlungsmethoden, geografischer Nähe oder Beliebtheit – ermöglicht DocFinder Orientierung bei der Suche nach der passenden medizinischen Betreuung.