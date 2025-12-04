Studie zeigt: Viel Bauchfett lässt Ihr Gehirn schneller altern

Zu viel Bauchfett kann nicht nur die Gesundheit belasten, sondern laut neuer Studie auch das Gehirn schneller altern lassen.

Bauchfett gilt als ungesund, aber jetzt zeigt eine große Analyse der Washington University School of Medicine: Es kann das Gehirn sogar schneller altern lassen. Gleichzeitig wirkt eine gute Portion Muskeln wie ein natürlicher Schutz.

© Getty Images

Neue Studie zeigt Zusammenhang zwischen Bauchfett und Gehirnalterung

Für die Studie wurden 1.164 gesunde Erwachsene im Schnittalter von 55 Jahren per Ganzkörper-MRT durchgecheckt. Gemessen wurden Muskelmasse und Fettverteilung besonders das viszerale Fett tief im Bauchraum. Anschließend berechnete eine KI das „Hirnalter“ der Teilnehmenden.

Das Ergebnis:

Mehr viszerales Fett = älter wirkendes Gehirn.

Mehr Muskelmasse = jünger wirkendes Gehirn.

Unterhautfett spielte dagegen keine Rolle.

Warum gerade Bauchfett so gefährlich ist

Viszerales Fett liegt nicht unter der Haut, sondern umhüllt Organe wie Magen und Leber. Es schüttet entzündungsfördernde Stoffe aus, die Blutgefäße und Nerven belasten können. Schon lange weiß man, dass es Herz und Stoffwechsel schadet und jetzt zeigt sich: Auch das Gehirn bekommt die Rechnung präsentiert.

© Getty Images

Laut Studienleiter Cyrus Raji hatten Menschen mit mehr Muskelmasse strukturell „jüngere“ Gehirne. Muskeln sind also nicht nur wichtig, um fit zu bleiben, sondern zahlen offenbar auch auf unsere geistige Gesundheit ein.

So bremsen Sie das „Hirnaltern“

Ab etwa 40 verliert der Körper automatisch Muskelmasse - es sei denn, Sie tun etwas dagegen. Schon wenige Einheiten pro Woche machen einen Unterschied.

© Getty Images

Tipps für starke Muskeln und ein fitteres Gehirn:

Regelmäßiges Krafttraining: Liegestütze, Kniebeugen, Hanteln - alles zählt.

Mehr Eiweiß essen: Unterstützt den Muskelaufbau und hält länger satt.

Alltag aktiver gestalten: Treppe statt Lift, kurze Wege zu Fuß.

Stress reduzieren: Chronische Entzündung kann viszerales Fett fördern.

Ausreichend schlafen: Regeneration ist entscheidend für Muskeln und Gehirn.

Wer Muskelkraft aufbaut und Bauchfett reduziert, tut nicht nur seinem Körper etwas Gutes – sondern auch seinem Gehirn. Ein bisschen Training heute kann also helfen, morgen klarer zu denken. Ihr zukünftiges Ich wird’s Ihnen danken.