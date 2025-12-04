Alles zu oe24VIP
Achtung, Keimfalle! So oft sollten Sie Ihren Schal wirklich waschen
© Getty Images

Bakterienschleuder

Achtung, Keimfalle! So oft sollten Sie Ihren Schal wirklich waschen

04.12.25, 12:10
Winterzeit ist Schal- und Mützenzeit! Kaum jemand verlässt das Haus ohne das kuschelige Accessoire, das uns vor der Kälte schützt und dazu noch richtig schick aussieht. Aber Achtung: Die wärmenden Begleiter können schnell zur unbemerkten Keimschleuder werden, wenn wir sie nicht regelmäßig waschen!

Im Winter tragen wir sie fast täglich: Schals, Mützen, Handschuhe. Sie sind unsere treuen Begleiter, wenn der Wind bei Minustemperaturen um die Ohren pfeift. Doch genau diese wohlige Schicht kann sich in der aktuellen Erkältungszeit schnell zum Gesundheitsrisiko entwickeln. Beim Husten, Niesen oder sogar beim ganz normalen Atmen gelangen winzige Tröpfchen auf den Stoff. Und genau hier können sich Viren und Bakterien bestens ausbreiten.

Der Schal als Keim-Hotspot

Achtung, Keimfalle! So oft sollten Sie Ihren Schal wirklich waschen
© Getty Images

Im kuscheligen Stoff eines Schals sammelt sich mit der Zeit so einiges an: Essensreste, Speichel- und Schleimtröpfchen, Staub sowie Bakterien. Kurz gesagt: Der Schal wird schnell zur unsichtbaren Keimschleuder. Wenn der Schal dann nicht gründlich gewaschen wird, haben Krankheitserreger reichlich Gelegenheit, sich zu verbreiten.

Die Gefahr im Alltag

Aber nicht nur Ihr eigener Atem kann den Schal zur Keimschleuder machen. Besonders in öffentlichen Verkehrsmitteln, am Arbeitsplatz oder im Restaurant kommt der Schal mit allerlei Oberflächen und Mikroben in Kontakt. Hier wird der Schal zum idealen „Transportmittel“ für Viren und Bakterien, die auch Sie und andere gefährden können. Zwar sind eventuell vorhandene Viren auf dem Accessoire nach zwölf Stunden nicht mehr ansteckend, dennoch sollten Sie den Schal regelmäßig waschen.

Wie oft sollten Sie Schal, Mütze und Handschuhe waschen?

Die Faustregel lautet: Mindestens alle zwei bis drei Wochen sollte der Schal in die Wäsche. Nach einer Erkältung oder Magen-Darm-Erkrankung ist es ratsam, den Schal sofort in die Wäsche zu geben. Wer mehrere Schals besitzt, hat den Vorteil, dass er sie im Wechsel tragen kann.

So waschen Sie Ihre Winter-Accessoires richtig

Damit Ihr Schal auch nach der Reinigung noch wie neu aussieht, hier ein paar Tipps für die richtige Pflege:

Wollschals

Wolle ist empfindlich, also bitte keine wilde 60-Grad-Wäsche! Lieber lauwarmes Wasser und ein sanftes Feinwaschmittel verwenden. 10 Minuten einweichen lassen, abspülen und nicht auswringen – das schadet den empfindlichen Fasern. Am besten an der Luft trocknen lassen!

Baumwoll- oder Viskoseschals

Hier reicht es, wenn Sie bei 40 Grad waschen. Der Stoff bleibt schön und keimfrei.

Leinen- oder Seidenschals

Diese edlen Teile vertragen nur maximal 30 Grad. Am besten im Schonwaschgang waschen und ebenfalls auf Lufttrocknung setzen.

Wenn Sie sich vor Keimen schützen wollen, heißt es: regelmäßig waschen!

