Ewige Schnupfnase? So werden Sie den Fließschnupfen endlich los

Herbstzeit ist Schnupfensaison und plötzlich läuft die Nase den ganzen Tag. Doch was hilft wirklich, wenn das Taschentuch kaum noch hinterherkommt? Hier kommen die besten Tipps und Tricks, wie Sie die lästige Fließnase in den Griff bekommen.

Eine laufende Nase ist zwar unangenehm, aber keineswegs ein Weltuntergang! Sie spielt eine wichtige Rolle dabei, Krankheitserreger aus dem Körper zu spülen und so zu verhindern, dass sich Viren und Bakterien weiter in den Atemwegen ausbreiten. Mit den richtigen Hausmitteln, der passenden Behandlung und ein bisschen Geduld haben Sie den lästigen Fließschnupfen im Handumdrehen wieder im Griff.

Fließschnupfen: Was steckt dahinter?

Eine ständig laufende Nase wird in der Medizin als Fließschnupfen oder Rhinitis bezeichnet. Zwar denken wir oft bei einer verstopften Nase sofort an eine Erkältung, doch auch andere Faktoren können dafür verantwortlich sein.

© Getty Images

Fließschnupfen tritt meist als Folge einer Entzündung auf, die durch Viren oder Bakterien verursacht wird, besonders während der kalten Jahreszeit. Bei dieser Entzündung reagiert die Nasenschleimhaut auf die Krankheitserreger, wodurch sie sich entzündet und vermehrt Sekret produziert, das dann als wässriger Schleim aus der Nase läuft.

Doch auch Allergien (z. B. Pollen oder Hausstaubmilben) oder sogar scharf gewürzte Speisen können das Nasenlaufen auslösen.

SOS-Tipps bei Fließschnupfen

Sobald die Taschentücher nicht mehr ausreichen, stellt sich schnell die Frage: Was tun gegen die lästige laufende Nase? Um den Schnupfen zu stoppen, ist es wichtig, die Ursache zu kennen. Bei Erkältungen oder bakteriellen Infektionen empfiehlt sich die Behandlung mit Nasensprays, die die Schleimhäute abschwellen lassen.

© Getty Images

Bei allergiebedingtem Schnupfen können Antihistaminika helfen, die die allergische Reaktion mildern und die Entzündung lindern. In jedem Fall lohnt sich ein Besuch beim Arzt, wenn die Symptome länger anhalten.

Hausmittel: So befreien Sie Ihre Nase blitzschnell

Wenn Sie es lieber mit natürlichen Methoden probieren wollen, haben wir hier ein paar Tricks für Sie:

Nasendusche

Die sanfte Reinigung der Nasengänge ist ein bewährtes Mittel, um festsitzenden Schleim zu lösen und die Nasenschleimhaut zu beruhigen. Einfach eine Nasenspülkanne mit lauwarmem Wasser und etwas Salz füllen und die Lösung durch das eine Nasenloch einfließen lassen. Das Wasser fließt durch die Nasenhöhle und befreit die Atemwege von Schleim und Keimen.

Inhalation mit ätherischen Ölen

Dampfbäder oder Inhalationen mit ätherischen Ölen wie Eukalyptus oder Pfefferminze helfen, die Nasengänge zu befreien und das Atmen zu erleichtern. Besonders hilfreich ist es, sich dabei ein Handtuch über den Kopf zu legen, um den Dampf direkt einzuatmen.

Viel Trinken

Wer viel Flüssigkeit zu sich nimmt, verdünnt den Schleim und erleichtert das Abfließen. Besonders warme Getränke wie Kräutertees oder Ingwerwasser fördern die Schleimlösung und sorgen für ein besseres Wohlbefinden.

Ruhe und Erholung

Ein Schnupfen signalisiert dem Immunsystem, dass es arbeitet. Ruhe und Schlaf fördern die Heilung und helfen, schneller wieder gesund zu werden.