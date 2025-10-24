Fit durch die Erkältungssaison: Diese Sportarten stärken Ihr Immunsystem

Überall wird geschnieft und gehustet – die Erkältungswelle ist da. Doch keine Sorge: Mit der richtigen Portion Bewegung können Sie Ihr Immunsystem stärken, bevor es Sie erwischt. Welche Sportarten jetzt besonders gut tun – und wann weniger wirklich mehr ist.

Husten, Schnupfen, Heiserkeit – die Erkältungswelle rollt wieder durchs Land. Und während viele sich jetzt mit Ingwertee, Vitamin C und Kuscheldecke bewaffnen, vergessen viele den vielleicht wichtigsten Punkt für ein starkes Immunsystem: Bewegung.

Denn ja – gesund essen ist super. Aber ohne ein bisschen Action bleibt Ihr Immunsystem träge wie ein Montagmorgen ohne Kaffee.

Warum Bewegung das Immunsystem stärkt

Wenn Sie sich regelmäßig bewegen, bringen Sie Ihren Kreislauf in Schwung – und damit auch Ihre Abwehrkräfte. Sport sorgt dafür, dass das Blut besser zirkuliert und Immunzellen schneller dorthin gelangen, wo sie gebraucht werden. Außerdem hilft Bewegung, Stresshormone abzubauen – und weniger Stress heißt: mehr Energie fürs Immunsystem!

Aber Achtung: Hier gilt nicht „viel hilft viel“. Zu intensive Belastung kann das Gegenteil bewirken – dann ist Ihr Körper so erschöpft, dass Viren leichtes Spiel haben. Die Faustregel: Wenn Sie sich nach dem Training fitter fühlen als davor, war’s genau richtig. Wenn Sie sich ausgelaugt fühlen – war’s zu viel.

1. Yoga – Immunsystem in Balance bringen

Klingt vielleicht sanft, wirkt aber stark: Yoga hilft, den Körper zu kräftigen, den Geist zu entspannen und das Immunsystem zu regulieren. Durch bewusste Atmung und Dehnung wird die Durchblutung verbessert – das bringt frischen Sauerstoff in jede Zelle. Außerdem senkt Yoga den Cortisolspiegel – Stresskiller deluxe!

© Getty Images

Tipp: Ideal sind 20–30 Minuten sanftes Yoga täglich, gerade in der dunklen Jahreszeit.

2. Spazieren & Walken – unterschätzte Immun-Booster

Klingt unspektakulär, wirkt aber Wunder: Schon 30 Minuten flotter Spaziergang am Tag kurbeln Kreislauf, Lymphsystem und Stimmung an. Frische Luft, Tageslicht und moderate Bewegung helfen dem Körper, Abwehrzellen zu aktivieren – ganz ohne Schweißausbruch.

© Getty Images

Extra-Punkte: Wenn Sie regelmäßig draußen gehen, bekommen Sie auch eine Portion Vitamin D ab (selbst an grauen Tagen!).

3. Radfahren – Ausdauer mit Spaßfaktor

Ob mit dem Bike durch die Stadt oder am Wochenende in die Natur – Radfahren stärkt Herz, Lunge und Immunsystem. Regelmäßige, moderate Ausdauerbelastung sorgt für eine bessere Sauerstoffversorgung und aktiviert die Abwehrzellen.

© Getty Images

Wichtig: Wenn’s draußen richtig kalt ist – lieber kürzer fahren, aber mit Schal und Mütze. Frieren beim Radeln ist Gift fürs Immunsystem.

4. Schwimmen – sanft, aber effektiv

Schwimmen ist der Allrounder unter den gesunden Sportarten: gelenkschonend, ausgleichend und perfekt für Ausdauer und Kreislauf. Das gleichmäßige Training stärkt Herz und Lunge, während das kühle Wasser den Körper härtet – eine Art Mini-Kältereiz fürs Immunsystem.

© Getty Images

Tipp: Direkt nach dem Schwimmen warm anziehen – sonst war’s das mit der Abwehrkraft.

5. Joggen – das Klassische Immunsystem-Workout

Moderates Joggen (also kein Vollgas-Lauf) gilt als einer der besten Wege, um die Abwehr zu stärken. Durch regelmäßiges Laufen steigern Sie die Zahl der weißen Blutkörperchen – also genau jener Zellen, die Krankheitserreger bekämpfen.

© Getty Images

Aber bitte: Bei Fieber, Halsschmerzen oder starkem Husten kein Training! Sonst riskieren Sie, den Infekt zu verschleppen.

Balance ist alles

Sport ist gut – aber nur, wenn Sie’s nicht übertreiben. Intensives Training oder tägliche Hochleistung kann das Immunsystem sogar schwächen, weil der Körper mit Regeneration überfordert ist.Planen Sie also immer Ruhetage ein, achten Sie auf ausreichend Schlaf und hören Sie auf Ihren Körper.