Keine Zeit für Sport? So werden Sie mit Mini-Workouts fit

Der stressige Arbeitstag ist vorbei, der Einkauf wartet, der Haushalt auch – und dann noch ins Fitnessstudio? Wer hat dazu noch Energie? Doch der neueste Fitness-Trend „Microdosing“ zeigt, wie Sie sich in nur wenigen Minuten täglich fit halten können, ganz ohne stundenlange Gym-Sessions.

Im hektischen Alltag bleibt der Sport oft auf der Strecke. Nach einem langen Arbeitstag, der zusätzlich mit vielen anderen Verpflichtungen gefüllt ist, fällt es schwer, noch Energie für Sport aufzubringen. Die Couch scheint dann einfach verlockender. Doch es muss nicht immer ein anstrengendes Workout sein, um fit zu bleiben. Statt sich zu Stunden im Gym abzuarbeiten, geht es jetzt um Mini-Workouts, die Sie ganz easy in den Alltag integrieren können.

Fit bleiben mit Mini-Workouts

© Getty Images

Microdosing bedeutet: Kleine Dosen Bewegung, verteilt über den Tag. Statt einer langen Trainingseinheit können Sie in der Mittagspause ein paar schnelle Schritte einbauen, beim Zähneputzen mal eben Kniebeugen machen oder beim Sitzen auf der Couch ein paar Übungen für den Bauch starten. Es sind die kleinen Bewegungseinheiten, die zählen! Ein paar schnelle Minuten reichen völlig aus, um Ihren Körper zu aktivieren und die Fitness zu steigern.

Ist das wirklich effektiv?

Die Antwort: Ja! Wissenschaftliche Studien bestätigen, dass kurze Mikrobewegungen über den Tag verteilt sehr effektiv sein können. Sie steigern damit Ihre kardiovaskuläre Gesundheit, verbessern Ihre Ausdauer und bringen Ihren Körper ordentlich in Schwung.

Allerdings gibt es auch Einschränkungen: Während Microdosing durchaus die allgemeine Fitness und Muskelleistung steigern kann, wirkt sich diese Trainingsweise weniger auf den Fettstoffwechsel aus. Wer also vor allem auf Fettabbau setzt, sollte zusätzlich auch auf eine ausgewogene Ernährung und gezielte Workouts setzen.

So integrieren Sie den Fitnesstrend Microdosing in Ihren Alltag

© Getty Images

Der große Vorteil von Microdosing ist, dass es sich mühelos in den Alltag integrieren lässt. Es erfordert wenig Aufwand und keine speziellen Geräte. Der Schlüssel liegt darin, regelmäßig fordernde Übungen in den Tagesablauf einzubauen. So bringen Sie sich in Form:

Kniebeugen beim Zähneputzen

Klimmzüge am Türrahmen

Schnelle Spaziergänge in der Mittagspause

Burpees zwischen E-Mails

Planks während des Telefonierens

Wer sich regelmäßig kurz und effektiv bewegt, verbessert seine Fitness, ohne dabei Stunden im Fitnessstudio zu verbringen.