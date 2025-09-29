Herbst-Sportarten im Kaloriencheck: Mit diesen Sportarten verbrennen Sie am meisten Kalorien

Herbstzeit ist Sportzeit! Frische Luft, bunte Parks und Indoor-Alternativen machen Bewegung jetzt besonders angenehm. Doch welche Sportarten verbrennen wirklich viele Kalorien? Von Joggen über Spinning bis Pilates – hier kommt der große Kalorien-Check für den Herbst.

Der Sommer ist vorbei, die Badehose verstaut – aber der Herbst ist die perfekte Jahreszeit, um aktiv zu bleiben. Frische Luft, bunte Parks und keine Ausrede „zu heiß zum Sport“. Aber welche Aktivitäten verbrennen jetzt besonders viele Kalorien? Hier der große Herbst-Kaloriencheck.

© Getty Images

1. Laufen

Klassiker, klar. Und im Herbst besonders schön, weil man durch bunte Blätter raschelt und die Luft angenehm kühl ist. Wer morgens läuft, kriegt sogar ein gratis Sonnenaufgangs-Spektakel dazu.

Kalorienverbrauch: 500–700 kcal/Stunde

2. Radfahren

Nicht mehr brüllend heiß, nicht zu kalt – der Herbst ist ideal für lange Radtouren. Wer Steigungen einbaut, ist schnell im High-Burn-Modus.

Kalorienverbrauch: 400–600 kcal/Stunde

3. Wandern & Nordic Walking

Ob Bergtour oder entspannter Spaziergang mit Stöcken: Wandern ist nicht nur eine der schönsten, sondern auch eine der unterschätzten Herbst-Sportarten. Wer Höhenmeter sammelt, verbrennt ordentlich.

Kalorienverbrauch: 350–550 kcal/Stunde

4. Indoor-Yoga

An grauen Herbsttagen einfach die Matte ausrollen: Yoga ist nicht unbedingt ein Turbo-Kalorienkiller, aber perfekt für Balance und Beweglichkeit. Plus: Sie fühlen sich danach zen statt zombie.

Kalorienverbrauch: 150–250 kcal/Stunde

5. HIIT-Workouts im Wohnzimmer

Knackig, effektiv und wetterunabhängig. Schon 20 Minuten reichen, um sich auszupowern. Danach fühlt sich selbst Netflix auf der Couch verdient an.

Kalorienverbrauch: 400–600 kcal/Stunde

6. Spinning

Indoor-Cycling mit Power-Musik: Spinning-Kurse machen richtig Spaß und sind eine der effektivsten Methoden, Kalorien zu verbrennen. Plus: Kein Regen, kein Wind – dafür gute Laune und Muskelkater garantiert.

Kalorienverbrauch: 500–700 kcal/Stunde

7. Tanzen

Ob Tanzkurs oder Wohnzimmer-Disco: Tanzen hebt nicht nur die Laune, sondern ist auch ein echter Kalorienkiller. Bonus: Endlich mal wieder „Moves“ üben für die nächste Party.

Kalorienverbrauch: 300–500 kcal/Stunde

8. Pilates

Stars schwören drauf – und für uns ist es der perfekte Mix aus Krafttraining, Stretching und Körpergefühl. Pilates formt, stärkt und verbrennt dabei mehr Kalorien, als man denkt.

Kalorienverbrauch: 200–400 kcal/Stunde

9. Klettern & Bouldern

Drinnen in der Halle oder draußen, solange das Wetter hält: Klettern fordert Muskeln, die man sonst kaum benutzt – und das spürt man am nächsten Tag.

Kalorienverbrauch: 500–700 kcal/Stunde

10. Seilspringen

Alt, aber gold. Seilspringen macht nicht nur fit, sondern bringt auch das Herz-Kreislauf-System ordentlich in Schwung. Wer eine Stunde durchhält, ist praktisch schon ein Profi-Boxer.

Kalorienverbrauch: 600–800 kcal/Stunde

Übersicht: Kalorienverbrauch im Herbst-Sport

Sportart Kalorienverbrauch pro Stunde Yoga 150–250 kcal Pilates 200–400 kcal Tanzen 300–500 kcal Wandern/Nordic Walking 350–550 kcal Radfahren 400–600 kcal HIIT-Workout 400–600 kcal Klettern/Bouldern 500–700 kcal Spinning 500–700 kcal Joggen 500–700 kcal Seilspringen 600–800 kcal

Klar, die Kalorienzahlen sind spannend – und manchmal auch motivierend. Aber: Viel wichtiger als der schnelle Kalorien-Boost ist, dass Sie eine Sportart finden, die Ihnen wirklich Freude macht. Denn was Spaß bringt, fühlt sich weniger nach Pflicht an, kostet weniger Überwindung und wird so eher zur Routine. Und genau darin steckt das eigentliche Geheimnis: Regelmäßigkeit schlägt jede Kalorientabelle.