Unglaublich, aber wahr: Diese Sportarten verlängern Ihr Leben um bis zu 10 Jahre

Bewegung ist der Schlüssel zu einem fitten und gesunden Leben, aber wussten Sie, dass manche Sportarten Ihr Leben um Jahre erweitern können? Laut Studien ist der Effekt bei einer beliebten Sportart besonders groß.

Sport boostet nicht nur unser Immunsystem, hält uns fit und verbessert unsere Psyche, er kann uns sogar um Jahre länger leben lassen. Das hat eine Studie herausgefunden, die sich mit über 8.500 gesunden Erwachsenen beschäftigt hat. Über einen Zeitraum von 25 Jahren wurden ihre sportlichen Aktivitäten und ihre Lebensweise untersucht. Das Ergebnis: Bestimmte Sportarten haben nicht nur einen positiven Einfluss auf die Gesundheit, sie verlängern das Leben messbar!



Wer diese Sportart ausübt, lebt 10 Jahre länger

© Getty Images

Besonders Teamsportarten haben sich als wahre Lebensverlängerer herausgestellt und der absolute Spitzenreiter ist Tennis. Laut Studie kann das Spiel die Lebensdauer im Schnitt um 9,7 Jahre steigern. Tennis ist nicht nur ein kraftvolles Herz-Kreislauf-Training, sondern fördert auch die Koordination, das Reaktionsvermögen und vor allem die sozialen Kontakte. Diese Mischung aus körperlicher Anstrengung und sozialer Interaktion macht das Spiel zu einer echten Wunderwaffe für die Gesundheit.

Platz 2: Badminton

Badminton reiht sich direkt hinter Tennis ein und verlängert das Leben um durchschnittlich 6,2 Jahre. Was Badminton so effektiv macht, ist die Kombination aus schnellen Bewegungen, dem intensiven Ganzkörpertraining und dem sozialen Faktor. Die schnellen Ballwechsel bringen das Herz-Kreislaufsystem auf Hochtouren und steigern gleichzeitig die Reaktionsfähigkeit.

Platz 3: Fußball

Auch Fußball hat einen nachweislich positiven Einfluss auf die Lebensspanne. Wer regelmäßig den Ball kickt, kann im Schnitt mit 4,7 Jahren mehr rechnen. Es ist die perfekte Kombination aus Ausdauer, Schnelligkeit und der wichtigen sozialen Komponente. Fußball fördert die Teamfähigkeit, den Zusammenhalt und hält das Herz in Schach.

Einzelsportarten schneiden schlechter ab

© Getty Images

Auch Einzelsportarten wie Schwimmen (3,4 Jahre), Joggen (3,2 Jahre) und Gymnastik (3,1 Jahre) bringen messbare Vorteile für die Lebenserwartung, jedoch nicht in dem Ausmaß wie die beliebten Teamsportarten. Doch auch hier gilt: Jede Bewegung zählt, und wer regelmäßig schwimmt oder läuft, tut definitiv etwas Gutes für seine körperliche und geistige Gesundheit.

Darum verlängern Teamsportarten unser Leben

Soziale Kontakte und die emotionale Einbindung in sportliche Aktivitäten spielen eine viel größere Rolle, als man zunächst annimmt. Teamsportarten fördern nicht nur die körperliche Gesundheit, sondern stärken auch das soziale Miteinander, was für die psychische Gesundheit von uns Menschen von enormer Bedeutung ist. Auch unser kindliche Spieltrieb wird geweckt, der ein wahrer Jungbrunnen ist.