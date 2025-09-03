Erkältungssaison steht bevor: So stärken Sie Ihr Immunsystem für den Herbst

Der Herbst zeigt sich von seiner goldenen Seite, doch mit den fallenden Blättern steigt auch die Erkältungsgefahr. Aber: Sie können sich wappnen! Wer jetzt klug vorbeugt, bleibt gesund statt verschnupft.

Der Herbst steht vor der Tür: goldenes Laub, klare Luft und gemütliche Abende. Doch Vorsicht: Mit der kühlen Jahreszeit startet auch die Hochsaison für Erkältungen! Wer jetzt nicht aufpasst, landet schneller mit Taschentüchern und Tee auf dem Sofa, als ihm lieb ist. Die gute Nachricht: Mit ein paar cleveren Tricks können Sie Ihr Immunsystem stärken und Viren den Kampf ansagen.

Ausreichend Bewegung

© Getty Images

Kuscheln auf der Couch klingt verlockend, doch Ihr Immunsystem braucht Bewegung! Regelmäßiger Ausdauersport wie Joggen, Radfahren oder Walken ist ein wahres Wundermittel gegen Infekte. Dabei geht es gar nicht um Höchstleistungen: Schon ein flotter Spaziergang durch den Park bringt das Immunsystem in Schwung, kurbelt die Durchblutung an und hilft den Abwehrzellen, schneller aktiv zu werden.

Sonne tanken

Auch wenn die Tage kürzer werden: Nutzen Sie jede Sonnenstunde! Ihr Körper braucht Vitamin D und das ist nicht nur für stabile Knochen wichtig, sondern auch ein unverzichtbarer Helfer für Ihr Immunsystem. Schon ein kurzer Spaziergang am Nachmittag reicht, um die Speicher wieder aufzufüllen. Doch die Sonne kann noch mehr: Sie hebt die Stimmung, wirkt antidepressiv und schützt vor dem gefürchteten Herbstblues.

Ausgewogene Ernährung

Rund 70 Prozent unserer Immunzellen sitzen im Darm, und die brauchen die richtige Nahrung, um stark zu bleiben. Was Sie essen, entscheidet also mit, ob Sie fit bleiben. Besonders eine eiweißreiche Ernährung ist empfehlenswert. Setzen Sie vor allem auf Hülsenfrüchte, Nüsse, Milchprodukte, Fisch und mageres Fleisch. Besonders empfehlenswert im Herbst: Kürbis, Karotten, Wirsing, Kohlrabi und Pastinaken. Diese Gemüsesorten liefern neben Vitaminen auch Mineralstoffe und sekundäre Pflanzenstoffe.

Stress vermeiden und ausreichend schlafen

Nach dem Sommerurlaub kehrt im Herbst der Alltag zurück und damit auch der Stress. Doch Dauerbelastung schwächt die Abwehrkräfte massiv. Wer ständig unter Strom steht, produziert vermehrt Stresshormone, die die Immunabwehr lahmlegen.

© Getty Images

Darum gilt: Sorgen Sie für Ausgleich! Gönnen Sie sich regelmäßige Pausen, versuchen Sie es mit Meditation, Yoga oder Atemübungen. Auch schon 10 Minuten bewusstes Nichtstun wirken Wunder.

Und vergessen Sie nicht den Schlaf! Wer zu wenig schläft, gibt den Viren eine offene Einladung. Mindestens sieben Stunden pro Nacht sind Pflicht, damit sich Ihr Körper regenerieren und Abwehrzellen aufbauen kann.

Sauna und Wechselduschen

Saunagänge und Wechselduschen sind echte Immun-Booster. Der Temperaturwechsel trainiert nicht nur das Herz-Kreislauf-System, sondern macht auch Ihre Schleimhäute widerstandsfähiger – und genau die sind oft die erste Eintrittspforte für Viren.

Fangen Sie moderat an und steigern Sie langsam, damit Ihr Kreislauf nicht überfordert wird. Und wichtig: Wer bereits erkältet ist, sollte auf Sauna verzichten, sonst riskieren Sie eine Verschlimmerung.