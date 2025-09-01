Urlaub vorbei? Mit diesen Tipps hält die Ferien-Erholung an

Der Sommerurlaub ist vorbei, Schule und Arbeit starten wieder, und der Herbst hält Einzug. Damit die hart erarbeitete Erholung nicht direkt im Alltag verpufft, gibt es einfache Tricks: Mit Ritualen, Mini-Auszeiten und Erinnerungs-Boostern bleibt Ihr Urlaubsfeeling lebendig.

Der Urlaub ist vorbei, die Koffer sind ausgepackt – und schwupps, schon steckt man wieder mitten im Alltag. Doch die gute Nachricht: Das Urlaubsgefühl muss nicht komplett verschwinden. Mit ein paar einfachen Tricks können Sie die Erholung verlängern und sich auch zwischen Meetings, To-Do-Listen und Einkaufzetteln kleine Oasen schaffen.

Routinen aus dem Urlaub mitnehmen

Im Urlaub spaziert man ganz selbstverständlich, schaut sich Neues an, fotografiert und genießt. Warum also damit aufhören? Integrieren Sie kleine Urlaubsrituale in Ihren Alltag:

Spaziergänge – auch ein kurzer Gang um den Block kann den Kopf frei machen.

Fotos und Videos anschauen – Studien zeigen, dass das Erinnern an schöne Erlebnisse tatsächlich das Wohlbefinden steigert. Scrollen Sie also ruhig öfter mal durch die Urlaubsbilder und lassen Sie die Momente wieder aufleben.

Kulinarische Erinnerungen – kochen Sie ein Gericht aus dem Urlaub nach oder gönnen Sie sich landestypische Snacks und Getränke. Auch Musik aus der Region bringt die Urlaubsstimmung zurück.

© Getty Images

Mini-Auszeiten im Alltag einbauen

Erholung muss nicht immer eine Fernreise sein. Auch kleine Pausen wirken Wunder:

Regelmäßige Pausen – gönnen Sie sich bewusst kurze Momente ohne Bildschirm.

Freizeitprojekte entschleunigt – statt alles auf einmal zu schaffen, lieber in Ruhe und mit Freude anpacken.

In die Natur gehen – ohne Handy – ob Park, Wald oder See: frische Luft lädt die Batterien auf, noch besser, wenn Sie das Smartphone mal in der Tasche lassen.

Digital Detox light – abends das Handy ausschalten oder in den Flugmodus versetzen. Diese kleine Offline-Zeit fühlt sich fast wie Urlaub an.

© Getty Images

Bewegung & Wohlbefinden

Viele Urlaubsaktivitäten lassen sich in den Alltag übertragen:

Urlaubsbewegung fortführen – ob Schwimmen, Radfahren oder Yoga: nutzen Sie Gelegenheiten, das zu tun, was Ihnen im Urlaub gutgetan hat.

Mikroabenteuer starten – kleine Ausflüge am Wochenende in die Umgebung können sich wie Mini-Urlaub anfühlen.

Vorfreude schafft Glück

Auch wenn die nächste große Reise noch weit entfernt ist – die Vorfreude darauf steigert schon jetzt das Wohlbefinden. Planen Sie entspannt den nächsten Trip oder schreiben Sie eine Bucket-List für zuhause: neue Cafés, Spaziergänge in unbekannten Stadtvierteln oder ein Tagesausflug – so bleibt das Gefühl, immer wieder kleine Abenteuer zu erleben.

Urlaub ist ein Gefühl – und das lässt sich verlängern. Wer Routinen aus der freien Zeit übernimmt, bewusst Mini-Auszeiten einbaut und sich immer wieder kleine Glücksmomente schafft, sorgt dafür, dass die Erholung nicht gleich mit der Rückkehr am Bahnhof oder Flughafen endet.