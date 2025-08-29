Mythos im Check: Wachsen wirklich mehr graue Haare nach, wenn man sie sich ausreißt?

Ein graues Haar entdeckt – und schon juckt es in den Fingern, es auszuzupfen. Doch Achtung: Angeblich sollen dann gleich mehrere neue nachwachsen. Stimmt das wirklich oder ist es nur ein alter Mythos? Wir haben den Faktencheck gemacht.

Sie kennen das sicher: Der erste graue Schimmer im Spiegel – und schon juckt es in den Fingern, das Silberhärchen auszuzupfen. Doch direkt meldet sich die kleine Stimme im Kopf: „Lass das, sonst kommen doppelt so viele zurück!“ Klingt dramatisch – aber stimmt das überhaupt?

Das passiert, wenn Sie sich die Haare rausreißen

Es ist ein echter Beauty-Mythos, der sich hartnäckig hält. Aber wissenschaftlich betrachtet hat jedes Haar seinen eigenen Follikel (also die kleine Wurzel in der Kopfhaut). Wenn Sie ein Haar rausziehen, kann dieser eine Follikel maximal ein neues Haar nachproduzieren – nicht mehr. Ein Haarfollikel kann sich nicht plötzlich teilen und eine graue Haarfabrik eröffnen.

© Getty Images

Aber: Komplett ohne Folgen ist das Zupfen nicht

Auch wenn sich nicht gleich eine graue Haar-Armee bildet, kann das ständige Ausreißen unangenehme Nebeneffekte haben:

Reizung der Kopfhaut: Die Stelle kann gerötet sein oder sogar wehtun.

Haarstruktur leidet: Wird der Follikel zu oft „geärgert“, wächst das Haar dünner oder im schlimmsten Fall gar nicht mehr nach.

Infektionsrisiko: Durch die kleine Verletzung an der Wurzel können Bakterien eindringen.

Kurz gesagt: Einmal zupfen ist kein Drama. Dauerhaftes Ausreißen ist aber keine gute Idee.

Warum werden Haare eigentlich grau?

Die Farbe der Haare hängt von Melanin ab – einem Pigment, das im Haarfollikel gebildet wird. Mit der Zeit produziert der Körper weniger davon, die Farbkörner gehen verloren – und das Haar wächst farblos bzw. grau. Dieser Prozess ist genetisch gesteuert, manchmal auch beeinflusst durch Stress oder Nährstoffmangel.

Was also tun mit den Silberlingen?

Färben oder tönen: Klassischer Weg, wenn Sie es gar nicht mögen.

Selbstbewusst tragen: Graue Haare liegen voll im Trend – „Silver Hair“ ist längst ein Statement.

Styling-Tricks: Mit guten Pflegeprodukten wirken graue Haare glänzend und gesund.

Mehr graue Haare wachsen durch das Ausreißen definitiv nicht nach – aber Ihre Kopfhaut wird es Ihnen danken, wenn Sie die Finger davonlassen.