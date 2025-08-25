Die besten Tipps für einen stressfreien Start nach dem Urlaub

Der Sommer neigt sich dem Ende zu, und die meisten von uns haben die wohlverdienten Urlaubstage hinter sich. Doch kaum ist man zurück im Büro, ist von der Entspannung nur noch wenig zu spüren. Aber keine Sorge, mit den richtigen Tipps und Tricks gelingt der Start in den Alltag viel leichter!

Kaum hat man sich versehen, ist der Sommer auch schon wieder vorbei. Der Urlaub liegt hinter einem, der Alltag schlägt zurück, und der Schreibtisch türmt sich mit unerledigten Aufgaben. Vom „Post-Holiday-Syndrom“ sprechen Forschende, wenn nach den erholsamen Tagen im Urlaub der Übergang zurück ins Arbeitsleben besonders schwerfällt. Der Körper und Geist sind noch im Urlaubsmodus, und plötzlich steht man wieder vor einem überquellenden E-Mail-Postfach und endlosen To-Do-Listen. Doch es gibt Wege, wie Sie den ersten Arbeitstag in Zukunft viel entspannter meistern können.

Rechtzeitig zurückkehren

Nach einem erholsamen Urlaub landet man sonntagabends zu Hause und fühlt sich fast gezwungen, am Montagmorgen direkt ins Büro zu stürzen. Doch genau das sollten Sie vermeiden! Gönnen Sie sich einen sanften Übergang. Planen Sie nach Möglichkeit einen zusätzlichen Puffer-Tag ein, um den Urlaub entspannt ausklingen zu lassen und sich mental auf die Rückkehr vorzubereiten.

© Getty Images

Noch besser: Starten Sie die Arbeitswoche nicht direkt am Montag, sondern lieber an einem Dienstag oder Mittwoch. So fällt der Einstieg deutlich leichter und Sie können den ersten Arbeitstag mit mehr Ruhe und Gelassenheit angehen.

Sanfter Einstieg in die Arbeitswoche

Der erste Arbeitstag nach dem Urlaub sollte nicht gleich mit einer vollen Woche aus Meetings, Deadlines und Projekten starten. Beginnen Sie sanft: Planen Sie sich für die ersten zwei bis drei Tage nur einen reduzierten Arbeitsaufwand ein. Machen Sie den ersten Tag bewusst langsamer, ohne wichtige Besprechungen oder Termine. Noch besser: Nutzen Sie die Möglichkeit, einen Home-Office-Tag einzulegen. Arbeiten Sie in ruhiger Atmosphäre zu Hause, um sich wieder in die Arbeitsroutine einzufinden, ohne den Druck des Büros.

Abwesenheitsnotiz verlängern

Gerade zu Beginn nach dem Urlaub kann der Druck groß sein, alle E-Mails und Anfragen sofort zu beantworten. Helfen Sie sich selbst und verlängern Sie Ihre Abwesenheitsnotiz noch für zwei bis drei Tage nach Ihrer Rückkehr. So können Sie die Erwartungshaltung Ihrer Kollegen und Geschäftspartner entspannen, ohne dass sofort ein Berg von Anfragen auf Sie einprasselt.

Mehr Pausen einplanen

© Getty Images

Der Übergang von der Urlaubserholung zur Arbeitsroutine kann herausfordernd sein. Damit Sie nicht sofort wieder in den vollen Stress geraten, sind regelmäßige Pausen wichtig. Gerade am ersten Arbeitstag sollten Sie sich immer wieder kurze Auszeiten gönnen. Ein Spaziergang in der Mittagspause oder ein kleines Kaffeekränzchen mit Kollegen kann Wunder wirken.

Urlaubsgefühl verlängern

Warum nicht das Urlaubsgefühl noch ein Stück weit mitnehmen? Etwas, das Sie an Ihre Reise erinnert, kann Ihnen helfen, den Start in den Arbeitsalltag zu erleichtern. Kochen Sie ein Gericht nach, das Sie im Urlaub lieben gelernt haben, oder trinken Sie Ihren Lieblingskaffee aus den mitgebrachten Bohnen. Hängen Sie ein paar Urlaubsfotos an Ihren Arbeitsplatz oder hören Sie in der Mittagspause Ihre Lieblingsmusik aus dem Urlaub.

Den nächsten Urlaub planen

Nach dem letzten Urlaub ist vor dem nächsten! Sich jetzt schon auf den nächsten Trip zu freuen, sorgt für echte Motivation und setzt neue Energien frei! Ob ein spontanes Wochenende in einer aufregenden Stadt oder ein Abenteuer im Ausland: Die Vorfreude gibt Ihnen nicht nur im Alltag eine angenehme Perspektive, sondern steigert auch Ihre Motivation und Ihr Wohlbefinden im Job.