Herbstnägel 2025: Diese Nageldesigns sind jetzt überall zu sehen!

Die letzten Augusttage sind angebrochen und der Herbst klopft schon an die Tür. Höchste Zeit, auch unseren Nägeln frischen Wind zu verleihen! Wir verraten die angesagtesten Nageldesigns, die in den kommenden Monaten überall zu sehen sein werden.

Während wir die letzten Spätsommer-Tage in vollen Zügen genießen, ist der Herbst schon zum Greifen nah. Zwar werden die Tage kürzer und die Temperaturen sinken, aber das bedeutet auch, dass es Zeit ist, unsere Garderobe und Beauty-Routinen aufzufrischen. Dafür lassen wir uns von den angesagten Herbsttrends 2025 inspirieren und die sind nicht nur superstylish, sondern auch ein Grund, sich auf die neue Saison zu freuen!

Herbstnägel, die 2025 alle tragen werden

Polka Dots

Das Punktemuster ist nicht nur in unserem Kleiderschrank ein absolutes Must-have, sondern jetzt auch auf unseren Nägeln! Polka Dot Nails sind zurück und sorgen mit ihrem verspielten Charme für einen echten Hingucker. Egal, ob in klassischen Schwarz-Weiß-Kombinationen oder mit herbstlichen Farbtönen wie tiefem Bordeaux oder warmem Senfgelb. Die Punkte auf den Nägeln bringen eine fröhliche Leichtigkeit in die herbstliche Stimmung.

Black Cherry

Burgunderrote Nägel sind ein echter Klassiker und kehren jedes Jahr als wichtiger Herbsttrend zurück. Dieser tiefrote Ton mit seinem glänzenden Finish verleiht jedem Look eine edle Note und passt einfach immer. Black Cherry ist der ideale Begleiter für die ersten kühleren Abende des Spätsommers und bleibt auch im Herbst der absolute Hingucker!

Butter Yellow

Butter Yellow ist nicht nur im Sommer angesagt, sondern bringt auch an trüben Herbsttagen eine ordentliche Portion Fröhlichkeit und Wärme auf Ihre Nägel. Dieser zarte, cremige Gelbton ist so sanft, dass er sich perfekt in jedes Herbst-Outfit einfügt, dabei aber deutlich frischer und außergewöhnlicher wirkt als die klassischen Nude-Töne.

Plum Nails

Diese Nägel glänzen in einem tiefen, dunklen Lila, das perfekt zum Herbst passt. Der satte Farbton ist der Inbegriff von Luxus und passt perfekt zu den kühleren Herbsttagen. Ob im Monochrom-Look, mit sanftem Farbverlauf, zarten Mustern oder einem Hauch von Glitzer: Plum Nails sind so vielseitig, dass sie jedem Style das gewisse Extra verleihen. Ein Must-Have für alle, die diesen Herbst glänzen wollen!

Mix and Match

Können Sie sich auch nie für nur ein Nageldesign entscheiden? Kein Problem, im Herbst heißt es: mixen, matchen und glänzen! Kombinieren Sie verschiedene Designs, um Ihre Nägel zu einem echten Statement zu machen. Wählen Sie Farben, die perfekt miteinander harmonieren, wie etwa ein angesagtes Leopardenmuster, glänzendes Goldchrom und French Nails in herbstlichen Tönen.