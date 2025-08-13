Polka Dots: Diese Stars schwören auf das heißeste Trendmuster 2025

Es ist DAS Fashion-Comeback des Jahres: Polka Dots sind zurück und erobern nicht nur die Laufstege, sondern auch die Kleiderschränke unserer Lieblingsstars. Heidi Klum, Hailey Bieber und Co. schwören auf das Retro-Muster und zeigen, wie man den Sommertrend richtig stylt.

Polka Dots sind dieses Jahr das ultimative Must-Have des Sommers! Dank der Copenhagen Fashion Week, auf der Polka Dots überall zu sehen waren, und dem Comeback des Musters bei den Promis, ist der Trend endgültig zurück. Stars wie Heidi Klum, Hailey Bieber und Kylie Jenner setzen alle auf den Retro-Look, der seinen großen Auftritt im Sommer 2025 feiert. Das verspielte Pünktchen-Muster wirkt zeitlos und elegant und macht Sie zum Hingucker des Sommers.

Polka-Dots: Der Fashion-Favorit der Stars

Hailey Bieber: Verspieltes Polka-Dot-Kleid

Hailey Bieber macht es vor: Auf Instagram postete sie ein Bild von sich in einem figurbetonten Mini-Kleid, das mit hellbraunen Polka Dots verziert ist. Ganz im Trend des Copenhagen-Chic kombinierte sie das transparente Kleid mit eleganten Flip Flops und dezentem Ringschmuck. Die kleinen Punkte verleihen jedem Outfit das gewisse Etwas und sind dabei überraschend vielseitig.

Heidi Klum: Extravaganter Pünktchen-Look

© Getty Images

Heidi Klum bleibt sich treu und interpretiert den Pünktchen-Look völlig neu. Für einen TV-Auftritt griff die GNTM-Chefin zu einem enganliegenden Jeanskleid, das ihre Kurven perfekt in Szene setzte. Und was wäre ein Heidi-Look ohne ein bisschen Extra? Große weiße Punkte, dazu gelbe Akzente und transparente Puffärmel sorgten für einen absoluten Hingucker.

Kylie Jenner: Polka-Dots im Urlaub

Kylie Jenner hat diesen Sommer offiziell zum „Polka Dot Summer“ erklärt! Auf Instagram teilte die Beauty kürzlich ein Urlaubsbild, das sie in einem kompletten Polka-Dot-Look zeigte – von Kopf bis Fuß. Sie trug ein gepunktetes Bikinioberteil zusammen mit einer passenden Hose, und sogar ihre Tasche war mit weißen Punkten verziert. Kylie setzt das Muster gekonnt in Szene, bleibt dabei jedoch zurückhaltend bei den Schuhen: Ein einfaches Paar Zehentrenner-Sandalen sorgt dafür, dass der Look nicht zu überladen wirkt.

Kendall Jenner: Cooler Vintage-Vibe

Genau wie ihre Schwester, feiert auch Kendall Jenner den Sommer mit Polka Dots. Sie entschied sich für ein gepunktetes Neckholder-Kleid mit enger Taille und einem A-Linien-Rock. Das eng geschnittene Modell zaubert eine tolle Silhouette und ist gleichzeitig super bequem. Wer also einen entspannten Tag in der Stadt oder am Strand plant, sollte sich von Kendall inspirieren lassen.

Pamela Anderson: Eleganz trifft auf Retro-Chic

© Getty Images

Pamela Anderson bewies auf ihrem Auftritt, dass Polka Dots auch perfekt für elegante Abendlooks sind. Sie wählte ein schickes Midi-Kleid mit dem Muster und kombinierte es mit einer schwarzen Strumpfhose, Sandaletten und einer Hermès-Bag. Ihre ovale Sonnenbrille rundete den Look perfekt ab. Pamela zeigt uns, wie man das Vintage-Muster mit einem Hauch von Glamour versieht!

Diese Star-Looks beweisen: Polka Dots sind überall! Ob für den lässigen Beach-Look oder das elegante Abend-Outfit, wer noch nicht auf den Polka-Dot-Zug aufgesprungen ist, sollte jetzt unbedingt ein bisschen Punktmuster in seine Sommergarderobe integrieren.