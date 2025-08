Königin Letizia: Auf Mallorca trägt sie den perfekten Insel-Look

Die spanische Monarchin beweist auf Mallorca einmal mehr, wie entspannte Sommermode im Royal-Style geht.

Mallorca ist nicht nur die liebste Ferieninsel der Normalos, auch die spanische Königsfamilie verbringt hier jedes Jahr ihren Sommerurlaub. Seit den 80er-Jahren ist der Marivent-Palast am Rande von Palma das private Feriendomizil von König Felipe, Königin Letizia und ihren Töchtern Leonor und Sofía.

© Getty

Königin Letizia zieht im Sommerkleid alle Blicke auf sich

Trotz entspannter Urlaubsstimmung zeigt sich Letizia gewohnt stylisch. Am Montagabend zeigt sich die Royal-Beauty in einem Look, der nicht nur elegant, sondern auch richtig tragbar ist: Ein fließendes, weißes Maxi-Sommerkleid mit schmalen Trägern, das ihre schlanke Silhouette dezent in Szene setzt. Dazu kombiniert sie goldene Wedges (der Lieblingsschuh aller Insel-Queens!) und locker fallende Beach-Waves.

© Getty

Denn auch Letizia weiß: Maxikleider in Weiß sind DAS Must-have im Sommer – ob aus Baumwolle, Leinen oder Seide. Besonders in Kombination mit Espadrille-Wedges oder Bast-Accessoires wirkt der Look sofort mühelos elegant.

© Getty

Ein stilsicherer Familienauftritt

Aber nicht nur das Outfit der spanischen Königin ist ein Hingucker – die ganze Royal-Family zeigt, wie Sommermode à la Palacio Marivent funktioniert. Töchter Leonor und Sofía sowie Queen Mum Sofía setzen auf fröhliche Blumenprints in knalligen Farben – fließende Stoffe, Midilängen, zarte Ärmel. Perfekt für ein Dinner im Garten, Spaziergänge am Hafen oder den nächsten Instagram-Schnappschuss. König Felipe präsentiert sich ebenfalls in einen sommerlichen Mallorca-Klassiker: Ein luftiges weißes Leinenhemd.

© Getty

Besonderer Sommerurlaub

Die Zeit auf Mallorca ist für die Royals dieses Jahr besonders wertvoll, denn bald ruft wieder der Ernst des Lebens. Sofía beginnt im Herbst ihr Studium der Politikwissenschaft und internationalen Beziehungen und wird zwischen Lissabon, Paris und Berlin pendeln. Leonor steckt mitten in ihrer militärischen Ausbildung und wechselt demnächst an die Luft- und Raumfahrtakademie.

Kein Wunder, dass die Familie jetzt nochmal Sonne, Zeit und Zusammenhalt genießt!