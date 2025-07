Dieses günstige Sommerkleid von Bella Hadid können auch wir uns leisten

Bella Hadid beweist, dass gutes Aussehen nicht immer teuer sein muss. Wenn Sie sich immer schon gefragt haben, wie es wäre, den ikonischen Bella-Look zu tragen, dann haben wir gute Nachrichten: Jetzt können Sie ihr Outfit zu einem erschwinglichen Preis nachstylen!

Das Model feierte kürzlich die Babyparty einer Freundin in einem Park in Los Angeles und wählte für diesen Anlass das perfekte Sommerkleid, das auf den ersten Blick wie ein sündhaft teures Designerstück aussieht. Dabei handelt es sich um ein günstiges Schnäppchen, das auch wir uns leisten können. Wir verraten Ihnen, wo Sie diesen Look für kleines Geld nachshoppen können!

Bella Hadid im Schnäppchenlook

Wer sagt, dass man viel Geld ausgeben muss, um gut auszusehen? Bella beweist das Gegenteil: Ihr zauberhaftes Spitzen-Slip-Kleid ist ein echtes Schnäppchen und hat trotzdem all die Raffinesse, die man sich von einem schicken Sommerkleid erträumt. Es kostet nur 80 Euro und das Beste: Den Look können Sie ganz einfach bei Mango nachshoppen!

© Backgrid/PR Mango

Für einen lässigen Twist kombinierte Bella das Kleid mit halbhohen Cowboystiefeln und setzte damit einen stilvollen Bruch zum filigranen Kleid mit Spitzendetails. Den Western-Look rundete die 28-Jährige mit einer lässigen Hobo-Tasche aus Wildleder und silbernen Armreifen ab. Und natürlich dürfen die typischen Bella-Accessoires nicht fehlen: eine getönte, rechteckige Sonnenbrille und schlichte Creolen.

Cowboy-Flair trifft auf Boho-Chic

Auf ihrem Instagram-Account teilt Bella Hadid immer wieder Einblicke in ihr Leben mit ihrem Cowboy-Freund Adan Banuelos, von Pferderitten bis hin zu entspannten Ausflügen in die Natur.

Ihr Sommerkleid, das den perfekten Mix aus Western-Flair und Boho-Chic verkörpert, spiegelt ihre Vorliebe für den texanischen Lifestyle perfekt wider. Außerdem zeigt es, dass ein schlichtes, neutrales Kleid die perfekte Basis für einen individuellen Look ist – ohne tief in den Geldbeutel greifen zu müssen.