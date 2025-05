× Back to Bag: Das sind die Sommertaschen-Trends 2025

Sommerzeit ist Taschenzeit – und 2025 bringt alles mit: Glitzer, Naturmaterialien, Tiermuster und zarte Trendfarben. Welche Bags Sie jetzt überall sehen (und vielleicht bald selbst tragen) werden? Wir verraten die coolsten Modelle für Sonne, Strand und Citylife.

Der Sommer steht vor der Tür – und mit ihm nicht nur die Vorfreude auf Eis, laue Abende und Aperol auf dem Balkon, sondern auch auf die wichtigsten Accessoires der Saison: Sommertaschen! Ob beim Stadtbummel, Strandtag oder Sundowner-Date – die richtige Tasche ist nicht nur praktisch, sondern ein echtes Statement. Und 2025? Wird’s bunt, wild, natürlich und glitzernd.

Sommertaschen Trends 2025

Diese Taschen werden Sie diesen Sommer garantiert öfter sehen.

1. Butter Yellow – die zarteste Versuchung seit es Taschen gibt

© Getty Images ×

Buttergelb ist der Farbtrend des Jahres – und macht natürlich auch vor unseren liebsten Alltagsbegleitern keinen Halt. Die Farbe strahlt Wärme aus, wirkt frisch und überraschend vielseitig. Egal ob Sie es klassisch, sportlich oder elegant mögen: Eine buttergelbe Tasche setzt in jedem Outfit einen zarten, aber wirkungsvollen Farbakzent. Und sind wir ehrlich – sie schreit einfach Sommer!

2. Animal-Prints: Der Leo kommt jetzt als Tasche

© Getty Images ×

Der Leo-Trend macht 2025 keine Pause – im Gegenteil: Er verwandelt sich in tragbare Statements. Statement-Bags mit Animal-Prints (nicht nur Leo, auch Zebra oder Kuh) bringen Schwung in jedes Outfit. Besonders cool: Kombinationen mit neutralen Looks – so darf die Tasche laut sein, ohne dass der Rest schreit. Mutige stylen sogar Muster auf Muster. Warum nicht? Der Sommer ist keine Zeit für Understatement.

3. Basttaschen – Sommer zum Umhängen

© Getty Images ×

Kein Sommer ohne Bast. Diese Taschen sind der Inbegriff der warmen Jahreszeit – quasi der Sommer to go. Sie duften nach Urlaub, lassen uns an mediterrane Märkte denken und geben jedem Look sofort Leichtigkeit. 2025 kommen Basttaschen in neuen Formen und Größen: Vom XXL-Shopper bis zum Mini-Korb ist alles erlaubt. Besonders schön: Bast in Kombination mit Leder oder farbigen Details.

4. East-West-Handtaschen: Die Schmale mit dem Stil

© Getty Images ×

Weit und flach – das ist die neue East-West-Silhouette, die sich langsam aber sicher in unsere Taschenherzen schleicht. Die Form wirkt elegant, reduziert und liegt zwischen Retro und futuristisch. Perfekt für alle, die das gewisse Etwas wollen, ohne zu übertreiben.

5. Disco Bags: Wenn Taschen feiern gehen

© Getty Images ×

Sommer ist nicht nur Sonne – sondern eine einzige Party. Und was passt da besser als Taschen, die so richtig funkeln, glitzern und strahlen? Strass, Pailletten, Metallic oder Glitzer – erlaubt ist, was glänzt. Disco Bags verwandeln selbst das schlichteste Outfit in einen Hingucker. Besonders abends sind sie echte Conversation-Starter. Warum? Weil man sich mit einer silbernen Glitzertasche in der Hand automatisch ein bisschen wie auf dem Dancefloor fühlt – selbst wenn es nur der Weg zur Eisdiele ist.

Egal ob zurückhaltend in Butter Yellow, natürlich mit Bast oder glitzernd wie eine Discokugel – die Sommertasche 2025 hat viele Gesichter.