× Königin Letizia: Glamour-Auftritt mit ihren Töchtern

König Felipe, Königin Letizia und ihre zwei bezaubernden Töchter Leonor und Sofia besuchten am Donnerstagabend das 32. Konzert anlässlich der "Prinzessin von Asturien Preise 2024" im Kongresspalast "Prinz Felipe" in Oviedo, Fürstentum Asturien.

Eine besucht derzeit die Militärakademie in Marín, die andere das College in Wales – da haben König Felipe von Spanien und Königin Letizia sicher seltener die Gelegenheit, ihre Töchter zu sehen, als ihnen lieb wäre. Doch für einen besonderen Anlass kam die königliche Familie endlich wieder zusammen: Das Konzert im Rahmen des "Prinzessin von Asturien-Preises" ließen sich sowohl Thronfolgerin Leonor als auch ihre Schwester Sofía nicht entgehen. Und natürlich zogen die drei Royal-Ladies mit ihren eleganten Looks alle Blicke auf sich – jedes Outfit ein Highlight für sich.

Leonor und Sofía treten in Letizias stylische Fußstapfen

Passend zum feierlichen Anlass erschienen Felipe, Letizia und ihre beiden Töchter in stilvoller Abendgarderobe. Dabei wurde eines klar: Leonor und Sofía treten modisch definitiv in die Fußstapfen ihrer stylischen Mutter.

© Getty Images ×

Hingucker des Abends war definitiv Leonor. Die 18-Jährige erschien in einem grauen Plisseerock mit Blumenmuster von Philosophy, kombiniert mit einem schwarzen Langarmshirt von Boss und eleganten Schuhen von Carolina Herrera.

© Getty Images ×

Sofía entschied sich für einen überraschend bodenständigen Look und wählte ein Kleid von der Stange. Die 17-Jährige trug ein schlichtes Kleid von Zara für gerade mal 46 Euro und setzte bei den Schuhen auf dieselbe Marke wie ihre große Schwester.

© Getty Images ×

Königin Letizia selbst trug ein tiefblaues, asymmetrisch geschnittenes Kleid von Roland Mouret. Dazu wählte sie eine goldene Clutch und passende Schuhe von Magrit, die dem Outfit das gewisse Etwas verliehen. Doch auch König Felipe zeigte sich von seiner besten Seite: Er trug einen edlen, dunkelblauen Zweireiher, den er mit einer schicken Seidenkrawatte in Pink abrundete.

© Getty Images ×

Die positive Stimmung des besonderen Familienabends – wohl auch genährt durch die mittlerweile seltenen gemeinsamen Momente – war der gesamten Familie anzusehen. Strahlend winkten sie dem Publikum zu, applaudierten begeistert und genossen den Abend sichtlich gemeinsam.