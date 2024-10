× Red-Carpet-Debüt: Jennifer Lawrence zeigt erstmals Babybauch

Mittwochabend setzte Jennifer Lawrence ihren süßen Babybauch zum ersten Mal am Red Carpet in Szene.

Hollywood-Star Jennifer Lawrence erwartet ihr zweites Kind mit Ehemann Cooke Maroney. Erst vor wenigen Tagen bestätigte ein Vertrauter des Stars die Baby-News gegenüber der amerikanischen "Vogue". Bei der Premiere des von ihr produzierten Dokumentarfilms Zurawski v. Texas in Los Angeles präsentierte sie nun zum ersten Mal ihren süßen Babybauch - und setzte ihn glamourös in Szene.

Jennifer Lawrence zeigt ihren Babybauch auf dem roten Teppich

© Getty Images ×

Am roten Teppich strahlte die Oscar-Preisträgerin über das ganze Gesicht, ihr Babyglück war in jedem Moment spürbar. Für ihren Look wählte Lawrence ein weißes, schulterfreies Hemdkleid, das sich weich an ihren wachsenden Bauch schmiegte. Schwarze Knöpfe setzten einen spannenden Kontrast, während ein schmaler Taillengürtel die Babykugel perfekt in Szene setzte.

© Getty Images ×

Abgerundet wurde das Outfit mit schwarzen, klassischen Ballerinas, die das Outfit auf raffinierte Weise vervollständigten. Ihre blonden Haare trug die 34-jährige Schauspielerin in sanften Wellen und mit Curtain Bangs, die locker ihr Gesicht umrahmten. Das Make-up hielt sie dezent, um nicht vom eigentlichen Hingucker des Abends abzulenken.

"Leben von vorne begonnen“

In einem Interview mit "Vogue" im Jahr 2022 sprach Jennifer Lawrence über die Freude, zum ersten Mal Mutter zu werden, und teilte mit, dass sie bei der Geburt ihres Sohnes "das Gefühl hatte, mein ganzes Leben hätte von vorne begonnen".

"Ich habe nur gestarrt. Ich war einfach so verliebt. Außerdem habe ich mich überall in alle Babys verliebt. "Neugeborene sind einfach so toll", erklärte sie.