× Trauert Jennifer Lopez mit DIESEM Look ihrer Beziehung nach?

Jennifer Lopez ist bekannt für ihre Wandelbarkeit und ihre Stilsicherheit. Jetzt überraschte die Sängerin in einem komplett schwarzen Look, der für ihre Verhältnisse auffallend schlicht wirkt. Steckt hinter diesem ungewohnten Auftritt vielleicht eine versteckte Botschaft an Ben Affleck?

Nach der Trennung von Ben Affleck hat Jennifer Lopez nun auch ihren Stil verändert. Bei einem Spaziergang in Los Angeles überraschte die Sängerin mit einem völlig neuen Look, der wenig mit ihrem sonst farbenfrohen und freizügigen Stil gemeinsam hat. Anstelle ihrer üblichen figurbetonten Mode entschied sich Lopez für ein besonders schlichtes Ensemble.

Jennifer Lopez überrascht mit schlichtem Look

In Los Angeles zeigte sich JLo in einem schwarzen hochgeschlossenen Pullover mit Schleifendetail am Hals. Dazu kombinierte die 55-Jährige eine schwarze, knöchellange Hose und eine kleine Chanel-Tasche.

Das Highlight dieses schlichten Looks waren jedoch ihre Schuhe. Sie trug schwarze Ballerinas von Dior, die bis zu den Knöcheln geschnürt waren und kleine Perlendetails aufwiesen, die zu den Knöpfen ihres Pullovers passten. Ihr Haar trug sie in einer eleganten Hochsteckfrisur, während sie ihren Schmuck bewusst dezent hielt.

Look erinnert an Audrey Hepburn

Mit diesem eleganten Look erinnert Jennifer Lopez unweigerlich an Stilikone Audrey Hepburn. Die Perlendetails, die Schleifen und die Ballerinas verleihen ihrem Outfit eine feminine Note, die an den zeitlosen Stil der Schauspielerin angelehnt ist. Gleichzeitig liegt JLo mit ihrem Look voll im Trend: Bei den Frühjahr/Sommer-Shows 2025 zeigten Marken wie Ferragamo und Simone Rocha, dass Ballett-Elemente wie Tutu-Röcke, Satinbänder, zarte Pastelltöne und Strumpfhosen angesagt sein werden.

Schwere Zeit nach Bennifer-Trennung

In einem neuen Interview gab Jennifer Lopez offen zu, dass sie eine schwierige Zeit hinter sich hat.

Alleinsein sei für den Superstar nach wie vor eine große Herausforderung. Doch, wie sie im Gespräch mit Vanity Fair verriet ist sie auf einem guten Weg: „Ich muss das Glück in mir selbst finden.“