Single und so heiß wie nie! J.Lo lässt für Shooting die Hüllen fallen

Mit dem Magazin „Interview“ spricht Jennifer Lopez zum ersten Mal offen über das Ehe-Aus mit Ben Affleck. Und heizt ihren Fans als Single mit einer freizügigen Fotostrecke ein.

Nach dem vorerst märchenhaft wirkenden Liebescomeback zwischen Jennifer Lopez und Ben Affleck scheint die Hollywood-Romanze endgültig zu Ende zu sein. Am 20. August wurden die Scheidungspapiere eingereicht – seitdem herrschte Stille über das plötzliche Liebes-Aus. Bis jetzt. Denn nun bricht J.Lo endlich ihr Schweigen. In einem exklusiven Gespräch mit dem „Interview“-Magazin spricht die Sängerin erstmals offen über ihr neues Leben als Single und sendet eine klare Botschaft: Diese Frau lässt sich nicht unterkriegen.

In einem superheißen Fotoshooting zeigt sich die 55-jährige Sängerin und Schauspielerin in Topform. Dabei könnte man fast meinen, das Shooting sei mehr als nur ein Fashion-Statement – vielleicht sogar ein subtiler Seitenhieb in Richtung ihres Ex-Mannes. Denn während ihre Worte ruhig und reflektiert wirken, spricht ihr Styling eine ganz andere Sprache: selbstbewusst, stark und megasexy.

Jennifer Lopez setzt als Single ihren Traumbody in Szene

Die Fotostrecke fängt Jennifer Lopez in heißen Animalprint-Looks ein – jedes einzelne Bild ist heißer als das andere. Gleich im ersten Outfit, einer Oversize-Jacke im Leomuster, die lässig ihre Beine freigibt, zeigt sie, dass sie keine halben Sachen macht. Die Jacke sitzt weit und locker, doch der tiefe Ausschnitt enthüllt einen Blick auf ihr verführerisches Dekolleté, das mit funkelndem Schmuck perfekt in Szene gesetzt wird. Hosen? Braucht sie nicht! J.Lo lässt lieber ihre Traumkurven sprechen.

Doch das ist nur der Anfang. Auf einem der gewagtesten Fotos trägt die Sängerin nichts weiter als einen knappen Slip im Leopardenprint, während sie ihre Brüste mit langen Handschuhen bedeckt.

Ein weiterer Highlight-Look: Lopez im Zebra-Bikini, der ihren Sixpack ins Rampenlicht stellt. Das heiße Outfit kombiniert die Pop-Ikone mit Over-the-Knee-Stiefeln im Schlangenmuster. Dieser Anblick bringt nicht nur Ben Affleck ins Schwitzen!

Eins steht fest: Als sexy Single lässt sich J.Lo von nichts und niemandem aufhalten.