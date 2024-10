J.Lo spricht erstmals über Affleck-Scheidung: "Ich wäre fast dabei draufgegangen"

Die Scheidungspapiere wurden am 20. August eingereicht, jetzt kann Jennifer Lopez über die "schwierigste Zeit" ihres Lebens reden

Jennifer Lopez (55) und Ben Affleck (52) lassen sich nach langen Spekulationen tatsächlich scheiden. Das ist seit dem 20. August traurige Gewissheit. Über die Beweggründe oder die Beziehung im Allgemeinen wollte bisher jedoch keiner der beiden sprechen. Im Gespräch mit dem "Interview Magazin" machte J.Lo jetzt eine Ausnahme. Offenbar ist sie bereit, das Thema zu bereden. "Man muss vollständig sein, wenn man etwas will, das vollständiger ist."

J.Lo auf dem Selbstfindungspfad

Lopez gibt sich kryptisch, doch es ist klar, was gemeint ist: "Man muss auch alleine gut sein. Ich dachte, ich hätte das gelernt, aber das habe ich nicht. Und dann, in diesem Sommer, musste ich sagen: "Ich muss losziehen und auf mich selbst gestellt sein. Ich will mir selbst beweisen, dass ich das kann." Sie könne ihr Glück nicht mehr in anderen suchen. "Ich muss es in mir selbst finden!"





Lopez: "Am Boden zerstört"

Im Sexy-Shooting mit dem Magazin zeigt sie auch gleich, dass sie zumindest mit ihrem Körper im Reinen ist, denn der gleicht noch immer dem einer Zwanzigjährigen. Auch wenn sie sich als Single jetzt besser fühle, bereue sie keine Sekunde an Ben Afflecks Seite. "Das heißt nicht, dass ich nicht fast dabei draufgegangen wäre. Das wäre ich. Aber jetzt, auf einer anderen Seite, denke ich mir: Verdammt, das ist genau das, was ich gebraucht habe", sagt sie. Sie sei am Boden zerstört gewesen, "aber ich musste einfach mit meinen Kindern und mir selbst zusammen sein und mich wirklich mit den Dingen beschäftigen, die in meinem Leben passiert sind."

Für Lopez war es "die schwerste Zeit meines Lebens, aber es war auch die beste Zeit, weil ich an mir selbst arbeiten konnte." Jetzt erklärt sie, dass es ihr gut gehe und sie einfach viel fürs Leben gelernt habe.