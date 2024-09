× J.Lo über Skandal-Rapper Diddy: Was wusste sie wirklich?

Sie galten Ende der 90er Jahre als das Traumpaar Hollywoods. Doch hinter der Fassade der perfekten Liebe schlummerten dunkle Geheimnisse.

In den späten 90er Jahren waren Jennifer Lopez und Sean "Diddy" Combs eines der Traumpaare Hollywoods. Ihre Beziehung schien perfekt, die Paparazzi dokumentierten jeden ihrer Schritte. Doch hinter den Kulissen brodelte es.

J.Lo selbst sprach in einem Interview offen über die Schwierigkeiten ihrer Beziehung: „Es war das erste Mal, dass ich mit jemandem zusammen war, der mir nicht treu war. Ich habe ihn nie erwischt, aber ich wusste es einfach. Er sagte, dass er für ein paar Stunden in einen Club gehen würde, und kam in der Nacht nicht mehr zurück.“ Weiter erzählte sie: „Ich war in dieser Beziehung mit Puff in der ich weinte, verrückt war und durchdrehte – das hat mein ganzes Leben ins Trudeln gebracht.“ Trotz dieser frühen Warnsignale blieb sie von 1999 bis 2001 an Diddy gebunden.

Die Schießerei und ihre Folgen

Spuren in ihrer Beziehung hinterlassen hat sicherlich auch die Schießerei in einem New Yorker Nachtclub im Jahr 1999. J.Lo und Diddy waren anwesend, als Schüsse fielen. Drei Menschen wurden verletzt, Diddy und J.Lo wurden festgenommen. Ins Gefängnis kam aber ein anderer: Rapper Jamal „Shyne“ Barrow (45) wurde wegen versuchten Mordes zu einer zehnjährigen Haftstrafe verurteilt. „Er hat mich sozusagen ins Gefängnis geschickt“, sagte Shyne jetzt zur „New York Times“ über Diddy. „Das ist jemand, der mein Leben zerstört hat.“ Dieses Ereignis führte zu einer intensiven Medienberichterstattung.

Die neuen Enthüllungen

Die aktuellen Vorwürfe gegen Diddy werfen ein noch dunkleres Licht auf seine Vergangenheit. Menschenhandel, Drogenmissbrauch und organisierte sexuelle Gewalt – die Liste der Anklagepunkte ist lang. Unweigerlich stellt sich die Frage: Was wusste J.Lo von all dem? Hat sie bewusst die Augen verschlossen oder wurde sie selbst zum Opfer? Bisher hat sich die 55-jährige Sängerin nicht zu den Anschuldigungen gegen ihren Ex nicht geäußert.