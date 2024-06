× Mega-Chaos um Metallica in Ebreichsdorf: bis zu 4 Stunden Abreise-Stau!

Metallica top! Abreise Flop! Große Fan-Unmut wegen dem Chaos beim „Racino Rocks Festival“ in Ebreichsdorf

„Eine einzige Frechheit was ihr da vollbracht habt.“ „ 2:12 Uhr und wir stehen noch immer im Stau!“ , „Nach 3.5 Stunden die ersten 30m gefahren“, „Die chaotischste Abreise ever! Sowas hab ich noch nie erlebt! 4 Stunden bis wir das Gelände verlassen haben“. Oder „der Veranstalter organisiert wohl sonst nur blockflötenkonzerte der Volksschule“ und „Metallica wie gewohnt top aber die Organisation eine echte Katastrophe“ Mega-Shitstorm auf Facebook für das Racino Rocks Festival in Ebreichsdorf. Trotz großen Ankündigungen der Veranstalter von wegen es gibt ein „sehr ausgeklügeltes“ Verkehrskonzept und „Wir sind auf alles vorbereitet!“ endete die Nacht auf Sonntag für Viele der 60.000 Konzert-Besucher im stundenlangen Stau und ließ bittere Erinnerungen an das Chaos von Bon Jovi (2008) hochkommen.

Während Metallica nach starken Auftritt samt der Falco-Hommage „Der Kommissar“ und Blaulicht-Eskorte bereits um 23.32 Uhr im Wiener Sacher Hotel einchecken konnte, stand das Gros der Fans bis zu vier Stunden (!) im Abreise-Stau. „Es ist zum Kotzen!“, „Der blanke Horror“ oder „Nie wieder“ taten dabei viele ihren Unmut via Social Media kund.

Für die Veranstalter von Live Nation und der Leutgeb Entertainment Group, die das Festival auf Facebook u.a. mit „Was für ein Spektakel!“ feierten, wartet schon bald die nächste Bewährungsprobe. Vom 5. bis 7. Juli steigt ja in Ebreichsdorf das HipHop-Festival „Rolling Loud“ mit Nicki Minaj, Travis Scott oder Playboi Carti. Und da droht dann gleich drei Tage lang der Ausnahmezustand.