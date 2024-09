Jennifer Lopez: Auch ihr Liebes-Tattoo ist Geschichte

Die Sängerin ließ sich ein besonderes Tattoo, das sie für Ben Affleck stechen ließ, entfernen

Diese Liebe ging unter die Haut: Jennifer Lopez (55) ließ sich vor einem Jahr ein Liebes-Tattoo für Ben Affleck (52) stechen. Schließlich sollte es beim zweiten Anlauf für die Ewigkeit sein. Doch nach zwei Jahren Ehe war schon wieder Schluss und J.Lo reichte die Scheidung ein. Sobald die Tinte auf dem Papier getrocknet war, ließ sie offensichtlich auch die Tinte auf ihrer Haut entfernen.

Mehr lesen:

Keine Spur vom Tattoo

Unter der rechten Brust war das Zeichen für Unendlichkeit zu sehen. Dadurch flog ein Pfeil. Lopez ließ sich das Tattoo zum Valentinstag als Liebesbeweis stechen. Beim Toronto Film Festival in Kanada sah man kaum noch etwas davon. Vielleicht ließ es Jennifer aber auch nur für die Veranstaltung verdecken, um ihrem Ex zu zeigen, dass sie nicht mehr an ihn denkt.





Scheidung im Gange

Auch Ben ließ sich die Liebe zu J.Lo unter die Haut stechen. Er trägt die Initialen "J und B" unter der Achsel. Ob er sein Tattoo noch hat, ist schwer festzustellen. Jetzt geht es aber erst einmal um die Aufteilung beider Vermögen.