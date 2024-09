Ben Affleck: In dieser Traumvilla startet er in sein neues Singleleben

Bereit für sein neues Leben als Single: Ben Affleck bezieht für 18,5 Millionen Euro eine Villa im französischen Landhausstil.

Aus dem 62,5 Millionen Euro teuren Luxuspalast, in dem er mit Jennifer Lopez (55) residiert hat, ist Ben Affleck (52) vor Monaten ausgezogen. Seither bewohnt er ein Haus in Brentwood, das er für etwas mehr als 90.000 Euro im Monat gemietet hat. Doch das ist nur eine Zwischenlösung – der Oscar-Preisträger hatte es nach dem Scheitern der kurzen Ehe sehr eilig, das Anwesen, in dem er mit Noch-Ehefrau J.Lo glücklich werden wollte, zu verlassen.

Ben Afflecks Junggesellen-Bude

Nun kann Ben aufatmen: Er hat endlich ein dauerhaftes neues Zuhause gefunden. Schon im Juli – just an Jennifers Geburtstag – hat er den Vertrag für eine Villa in Los Angeles, an der Grenze zwischen den Stadtteilen Brentwood und Pacific Palisades, unterschrieben. Jetzt wurden Umzugswägen vor seinem Mietshäuschen gesehen – er siedelt schon.

Ben Afflecks neue Villa wurde 1941 von Cliff May gebaut. Star-Architekt Steve Gianetti renovierte das Haus und verlieh ihm einen modernen Touch. © MEGA / TheMegaAgency.com ×

Villa für fast 19 Millionen Euro

Im Vergleich zu dem gigantischen Prachtbau, den Affleck und Lopez erst vor etwas mehr als einem Jahr gekauft haben und in dem er sich angeblich nie richtig wohlgefühlt hat, ist seine neue Villa nahezu bescheiden: 18,5 Millionen Euro kostete ihn das Haus. Für diese Summe kann er sich in seiner Junggesellenbude auf 575 Quadratmetern austoben.

Viel Holz erzeugt ein rustikales Ambiente, das dank der hellen Wände und Möbel frisch wirkt. © MEGA / TheMegaAgency.com ×

Single mit Stil

Dem Neo-Single und seinen drei Kindern, die aus der Ehe mit Schauspielkollegin Jennifer Garner (52) stammen, stehen fünf Schlafzimmer und sechs Bäder zur Verfügung – ausreichend Platz für jedes Familienmitglied.

Viel Platz und der Blick in den Garten: in diesem Schlafzimmer geht man gerne zu Bett. © MEGA / TheMegaAgency.com ×

Außerdem gibt es mehrere Essbereiche, einen eigenen Familienraum, begehbare Kleiderschränke, ein Medienzimmer, ein zweistöckiges Gästehaus, Pferdestallungen, einen Pool, um den das Haus u-förmig gebaut wurde und einen entzückenden Garten mit vielen Bäumen.

Umgeben von Olivenbäumen und Zypressen wirkt das Haus im französischen Landhausstil gemütlich, aber nicht altmodisch. © MEGA / TheMegaAgency.com ×

Entworfen wurde die Villa im französischen Landhausstil 1941 von Cliff May. Der kalifornische Gebäudedesigner hat auch das ranchartige Heim, in dem Affleck mit Garner bis zur Scheidung zusammengelebt hat, gebaut. Bens neues Zuhause ist ein von wunderschönem Grün umgebener Rückzugsort und entspricht wohl eher seinen Geschmack als der überdimensionale Protzpalast, den er mit J.Lo angeschafft hat.

Die Küche geht direkt in den Essbereich über, von da geht es dann zum Wohnbereich weiter. Große Fenster und wenig Wände lassen das Licht durch alle Räume strahlen. © MEGA / TheMegaAgency.com ×

Die gewölbten Decken mit Holzbalken strahlen Rustikalität aus und erzeugen eine gemütliche und warme Atmosphäre. Der ländliche Charakter wird durch die Böden und Möbelstücke aus hochwertigem Holz fortgeführt. Weiße Wände, helle Teppiche und Vorhänge sowie bequeme Sitzgelegenheiten in sanften Tönen frischen das Ambiente auf.

Die Gewölbedecken mit rustikalen Holzbalken ziehen sich durch das gesamte Haus. © MEGA / TheMegaAgency.com ×

Sparsam eingesetzte Farbtupfer in Form blauer Polster oder Kunst an den Wänden liefern Abwechslung. Das schlichte Farbschema und Zurückhaltung bei dekorativen Elementen sorgen für ein ruhiges Ambiente.