× Michael Douglas und Catherine Zeta-Jones verkaufen Multi-Millionen-Anwesen

Ein Palast am Flussufer: Nach fünf Jahren trennen sich Catherine Zeta-Jones und Michael Douglas von ihrem US-Anwesen. Wir zeigen Ihnen private Einblicke der Traumvilla am Hudson River.

Die Lage der Traumvilla könnte kaum schöner sein: In Westchester County, nur etwa 30 Kilometer nördlich von Manhattan, am Ufer des Hudson River und umgeben von einem riesigen Garten steht das herrschaftliche Anwesen, das in den 1920er-Jahren im Georgianischen Stil erbaut wurde. In dieses Juwel hat Hollywood-Star Catherine Zeta-Jones (54) sich vor fünf Jahren verliebt – und es um 4,5 Millionen Dollar (4,19 Millionen Euro) für ihre Familie gekauft. Mit Ehemann Michael Douglas (79) und ihren Kindern hat sie hier viele schöne Stunden verbracht. Doch Tochter Carys (21) und Sohn Dylan (23) sind flügge.

„Als ich unser Haus in Irvington gekauft habe, wusste ich, dass unsere Familie hier viele glückliche Zeiten verbringen würde – und das haben wir. Jetzt, da sowohl unser Sohn als auch unsere Tochter das Nest verlassen haben, scheint der richtige Zeitpunkt zu sein, zu verkaufen“, gab Zeta-Jones schweren Herzens bekannt, dass ihre Villa am Flussufer auf dem Markt ist. Die walisische Schauspielerin („Zorro“) und ihr amerikanischer Ehemann planen in den nächsten Jahren mehr Zeit auf den Bermudas und in Europa zu verbringen.

Multi-Millionen-Wohntraum

Zu haben ist das prächtige Anwesen, das auf einem 48.000 Quadratmeter großes Grundstück steht, für die stolze Summe von 12 Millionen Dollar (11,19 Millionen Euro). Zeta-Jones und Douglas haben es nach dem Kauf gründlich renoviert und modernisiert, dabei aber den Stil und Charme erhalten. Es ist ihnen gelungen, die vorhandenen klassischen Elemente mit moderner Eleganz zu verbinden.

Die geräumige Villa bietet auf vier Stockwerken 1.082 Quadratmeter Wohnfläche mit acht Schlafzimmern und zwölf Bädern.

Im ersten Stock befinden sich ein großer beheizter Indoorpool, ein voll ausgestatteter Fitnessraum und ein Freizeitraum.

Ausgesprochen beeindruckend ist die zweistöckige Bibliothek, in der sich prall gefüllte Bücherregale vom Boden bis zur Decke erstrecken. Eine wunderschöne Wendeltreppe aus edlem Holz führt vom unteren Bereich zur Galerie. Holzvertäfelungen und runde Durchgänge gepaart mit einem funkelnden Kristallluster und einem originalen Kamin zeugen von der Geschichte des Anwesens.

Holzvertäfelte Wände und prächtige Luster finden sich auch im Arbeitszimmer wieder, in dem ein gesprenkelter Teppich, gemütliche Sitzmöbel mit weißen Polstern und eine blaue Couch aus weichem Samt für frische Akzente sorgen.

Sehen lassen kann sich auch der mehrere Räume umfassende Rückzugsbereich des weltberühmten Paares. An das geschmackvoll eingerichtete Schlafzimmer mit einem königlichen Bett, dunklem Boden und weißen Kontrasten sind ein Loungebereich, ein Spa-Badezimmer mit eigenem Kamin und ein Ankleideraum mit tiefschwarzen Möbeln angeschlossen, der an eine Modeboutique erinnert.

Ebenso luxuriös ist auch die Küche. Glänzendes schwarzes Parkett mit strahlend weißen Fronten und einer Frühstücksinsel aus weißem Marmor, dazu goldene Armaturen und Leuchten wirken clean und elegant. Neben der großen Gourmetküche, die mit allen Geräten ausgestattet ist, die man sich vorstellen kann, gibt es auch eine kleinere Kitchenette für die schnelle Küche zwischendurch.

Die frische Luft kann man auf einer 30 Meter langen Terrasse genießen, auf der es jede Menge Sitzmöglichkeiten gibt. Das Highlight des Außenbereichs ist der Blick über den gepflegten Rasen zum Hudson River. Der weitläufige Garten, der die Villa umgibt, verspricht nicht nur das Gefühl von Natur, sondern garantiert auch viel Privatsphäre – ein wahrer Luxus für Stars.