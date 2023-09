× Einblicke in Gisele Bündchens 9-Millionen-Dollar Anwesen

Das Topmodel hat für sich und ihre zwei Kids kürzlich eine 7,5 Hektar große Ranch in Florida gekauft. Das Anwesen ist außen sowie innen ein wahres Kinderparadies.

Dass Gisele Bündchen eine Powerfrau ist, beweist sie nicht nur in dem sie sich mit zwei Kindern eine erfolgreiche Model-Karriere aufgebaut hat, sondern auch mit ihrem beeindruckenden Immobilienportfolio. Zusammen mit Ex-Mann Tom Brady besitzt das Topmodel eine Vielzahl an Anwesen in New York, Massachusetts, Montana und Florida. Erst kürzlich erwarb sie ein 11,5 Millionen US-Dollar teures Haus in Surfside, Florida, direkt gegenüber von Bradys Haus in Indian Creek. Da sich das Paar das Sorgerecht ihrer zwei gemeinsamen Teenager teilt, vereinfacht die Nähe der zwei Grundstücke vieles, betonten die Stars in Interviews. Nun dürfen sich die Kids über ein weiteres Paradies freuen.

© TopTenRealEstateDeals.com ×

Einblicke in Giseles neue Ranch

Laut dem Makler-Unternehmen TopTenRealEstateDeals.com zahlte Gisele satte 9,1 Millionen US-Dollar für ihr neues Anwesen. Die Villa des Supermodels umfasst beinahe 5.200 Quadratmeter. Im Erdgeschoss befindet sich ein offener Wohnbereich mit Kamin. Eine schwebende Glastreppe führt zu den neun Schlafzimmern. Auch für die Freunde der Kids ist also reichlich Platz zum Spielen.

© TopTenRealEstateDeals.com ×

Der Außenbereich ist ebenso kinderfreundlich. Auf der Terrasse findet sich ein Infinity-Pool mit Whirlpool und Springbrunnen. Hier lässt es sich fantastisch planschen.

© TopTenRealEstateDeals.com ×

Dazu kommt ein privater Fußballplatz, Tennisplatz sowie ein Pferdestall für 10 Pferde. Der Immobilienmakler Chad Bishop verriet, dass Gisele vorhabe, Pferde, Hühner und andere Tiere zu halten - die Kinder bekommen also möglicherweise sogar einen privaten Zoo.

© TopTenRealEstateDeals.com ×

Zwar ist noch nicht ganz klar, in welchen ihrer Häuser Gisele und ihre beiden Teenager die meiste Zeit verbringen werden, ihr neues Anwesen in Southwest Ranches liegt allerdings in der Nähe mehreren hoch angesehenen Privatschulen in Florida. Aber auch als Weekend-Domizil eignet sich die Ranch bestens. Langweilig wird den zwei Kids bei all den Möglichkeiten jedenfalls nicht...