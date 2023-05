× Beyoncé & Jay-Z: Die spektakulären Pools ihrer Millionen-Villa

Letzte Woche hat das Star-Paar die teuerste Immobilie in Kalifornien gekauft. Nun gibt es die ersten Bilder der atemberaubenden Pools mit Meerblick.

Die Popsängerin und der Rapper kauften sich für satte 200 Millionen US-Dollar eine Strand-Villa in Malibu. Laut "TMZ" ist es damit das teuerste Haus, das jemals im Bundesstaat Kalifornien verkauft wurde. Bei den ersten veröffentlichten Bildern des Hauses ist ein minimalistischer Beton-Bau und der Außenbereich samt riesen Garten zu erkennen - und natürlich die spektakulären Pools. Und ja, das haben Sie richtig gelesen. Es gibt nämlich mehrere.

Outdoor Pool-Traum mit Meeresblick

Der Outdoor-Bereich der Villa ist Richtung Pazifischer Ozean ausgerichtet. Von dem Wohnzimmer aus kommt man durch Schiebetüren direkt an den Pool-Bereich. Zwischen den hohen Betonwänden befinden sich drei Pools, welche unterschiedlich breit sind und verschiedene Tiefen haben.

Die zwei äußeren Pools schmieden sich am Ende zu einem zusammen, währenddem das mittlere getrennt bleibt, und als Kinderbecken dient. Durch die drei verschiedenen Einstiegtreppen ist außerdem zu erwarten, dass die Pools auf verschiedene Temperaturen gekühlt sind.

An der anderen Seite des Hauses befindet sich ein zusätzliches Planschbecken mit Kieselsteinen, welches sich elegant entlang der Hausmauer Richtung Meer zieht. Ein wahrer Kinder-Traum für die fünfköpfige Familie.

Atemberaubende Ausblicke

Alle Pools sind Richtung Meer ausgelegt und versprechen somit einen perfekten Ausblick auf den Sonnenuntergang. Auch ein Indoor-Pool im hauseigenen Spa soll zusätzlich für die kälteren Wintermonate vorhanden sein.

Die neue Villa des Paares wurde übrigens vom japanischen Architekten Tadao Ando entworfen, welcher auch die Malibu-Villa von Nachbar Kanye West designte. Die Stars wohnen nur wenige Minuten von einander entfernt.

Immobilien-Portfolio der Sonderklasse

Seit ihrer Hochzeit im Jahr 2008 haben Beyoncé und Jay Z in dutzende Immobilen investiert. In den letzten Jahren besaßen und verkauften sie laut "Architectural Digest" Häuser in New York City, New Orleans, den Hamptons, Miami Beach, sowie mehrere in Los Angeles.