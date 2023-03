Die teuersten Häuser der VIPs

Die teuersten Villen der Stars und Sternchen im Ranking.

Von Architektur-Schmuckstücken bis hin zum modernen Design-Tempel: Die Geschmäcker sind auch in Hollywood verschieden. Wir haben die Top-10 der wertvollsten VIP-Immobilien:

Top 1: Bill Gates "Xanadu 2.0"

Sieben Jahre dauerte es, bis Bill Gates Villa "Xanadu 2.0" errichtet wurde. 125 Millionen Dollar ließ er sich sein Traumhaus kosten und führt mit diesem stolzen Preis die Topliste an.

© Corbis Historical

Top 2: George & Amal Clooneys Villa am Comer See

In der Villa Oleandra am Comer See gehen die Hollywood Stars ein und aus. In George und Amal Clooneys Traumvilla wurden sogar Szenen von "Ocean's Twelve" gedreht. Kostenpunkt der Immobilie: 100 Millionen Dollar.

© Getty Images ×

Top 3: George Lucas Ranch

100 Millionen Euro verteilt auf 26 Hektar: Mit seiner Skywalker Ranch erfüllte sich George Lucas seine cineastische Vision eines Anwesen. Natürlich darf da ein eigenes Kino nicht fehlen!

Top 4: Jay-Z und Beyonces Villa

In Bel Air residieren Beyoncé und Jay-Z in einem 88-Millionen-Dollar Anwesen: Das Haus umfasst ein Garage für 15 Autos, ein Spa sowie ein Basketball-Spielfeld.



Top 5: Angelina Jolies Chateau

61 Millionen Dollar ließ sich Angelina Jolie ihr Schlösschen in Südfrankreich kosten: Es umfasst rund 35 Zimmer, einen Pool, ein Fitnessstudio sowie einen eigenen Weinberg.



Top 6: Tom Cruise Colorado Villa

Mitten in den Bergen residiert Tom Cruise in einem 59-Millionen-Dollar Anwesen.

Top 7: Tiger Woods Florida Traumhaus

Ein Basketballplatz, ein Tennis-Court, ein Pool, ein Spa und natürlich Putting-Studios: Das umfasst Tiger Woods 55-Millionen-Dollar-Villa in Florida.

Top 8: Ellen DeGeneres Designer-Haus

Ellen DeGeneres beweist Geschmack: Ihre Montecito-Villa des Architekts Wallace Frost wurde 1930 errichtet und kostete 45 Millionen Dollar.

Top 9: Kylie Jenners LA-Villa

© GC Images ×

© https://www.instagram.com/kyliejenner ×

Von außen unscheinbar, von innen ein Design-Tempel. Der englische Innenarchitekten Martyn Lawrence Bullard zeichnete sich für die Gestaltung der 35-Millionen-Euro-teuren Villa verantwortlich und setzte dabei auf luxuriösen Minimalismus. Sowohl bei der Außengestaltung als auch beim Interieur setzte man auf die Wirkung von rohem Beton und vereinzelte Kontraste im Landhausstil. Mit sieben Schlafzimmern und 14 Badezimmern bietet das Haus auf rund 1400m2 alles, was das Herz begehrt: Vom Spielzimmer im Club-Stil über begehbare Garderoben bis hin zu einem Indoor-Theater.

Top 10: Taylor Swift Küstenvilla

Auch Taylor Swifts Wahl fiel auf ein historisches Gebäude. Sieben Schlafzimmern, 10 Bäder und ein traumhafter Ausblick um 30 Millionen Dollar.