Beyoncé kauft teuerstes Haus Hollywoods

Sängerin Beyoncé und Ehemann Rapper Jay-Z haben sich ein neues Haus in Kalifornien gegönnt.

Das Starpaar Beyoncé und Jay-Z haben ein neues Luxusdomizil. Wie eine Quelle gegenüber "TMZ" erzählte, handelt es sich bei der neu erworbenen Immobilie des Traumpaares um das teuerste Haus Hollywoods.

200 Millionen Dollar-Villa

Das Paar soll angeblich 200 Millionen Dollar (185 Mio. Euro) für das Anwesen bezahlt haben, was es zum teuersten Haus macht, das jemals im gesamten Bundesstaat Kalifornien verkauft wurde und den bisherigen Rekord von 177 Millionen Dollar in den Schatten stellt. Das luxuriöse Anwesen mit Blick auf das Meer liegt in der Gegend, die in Los Angeles als Billionaires Row bekannt ist.

Das Anwesen hat eine Fläche von 40.000 Quadratmetern und einen direkten Zugang zum Strand.

© Google Earth

© Google Earth

Exklusives Design

Das Haus ist ein minimalistisches Meisterwerk, eine moderne Mischung aus Beton und Glas, die der Kunstsammler William Bell gemeinsam mit dem japanischen Architekten Tadao Ando im Jahr 2003 entworfen hat. Tadao Ando ist bekannt für seine beeindruckenden Gebäude in ganz Asien, Europa und Nordamerika. Einblicke von Innen gibt es noch keine, doch für den Kaufpreis lassen sich dekadente Details wie Marmor, Luster und ein perfekt abgestimmtes Interior-Design erwarten.