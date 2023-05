Emma Chamberlain: Beverly Hills Villa im Retro-Stil

Emma Chamberlain ist Youtube-Star, Podcast-Host und Unternehmerin. Ihr erstes eigenes Haus richtete die 21-Jährige mit Vintage-Flair ein.

Emma Chamberlain war noch nicht mal alt genug, um wählen zu dürfen, da galt sie bereits als Social-Media-Phänomen. Die Verdienste ihres großen Erfolgs steckte die Youtuberin in ihr neues Zuhause in Los Angeles. Für das Design Magazin "Architectural Digest" öffnete Chamberlain die Türen zu ihrem Anwesen in Beverly Hills.

Entwurfsprozess ihrer Traumvilla

Das zusammen mit den Interiordesignerinnen Ashley Drost und Marie Trohman von Proem Studio eingerichtete Haus spiegelt präzise das lässige Lebensgefühl, die Spontaneität und Neugierde sei­ner Bewohnerin wider.

„Ich arbeite von zu Hause aus, deshalb wollte ich etwas ganz Persönliches und Bequemes schaffen“, sagt Chamberlain gegenüber AD über ihr Interior-Projekt. „Ich habe Ideen aus vielen Jahrzehnten und Design-Epochen eingebracht und versucht, sie zu etwas zu verschmelzen, das sich nicht nur stimmig, sondern auch neu anfühlt. Es ging nicht darum, Regeln zu befolgen oder sich an einer bestimmten Ästhe­tik festzuhalten. Ich habe einfach versucht, das Ganze mit einer gewissen Unbeschwertheit und Offenheit anzugehen.“

Materialmix und Liebe zum Detail

Das architektonische Ambiente könnte man als „bodenständig mit Twist“ bezeichnen – das Designteam verstärkte es noch durch handwerklich bearbeitete, natürliche Ma­te­ri­a­lien und Ober­flächen­: unbehandeltes Kupferblech, frei geformte Stuckein­fas­sun­gen für die Kamine, mit Kork verkleidete Wände und Decken, Platten aus honigfarbenem Onyxmarmor und eine Wand­ver­klei­dung aus geflochtenen Bananenfasern mit subtilem Metallic-Schimmer in einem Gästebad.

„Für mich ist es wichtig, dass Materialien ein Statement abgeben. Ich mag Dinge, die die starke Ausstrahlung eines Kunstwerks haben“, sagt Chamberlain. Was die eklektische Zusammenstellung der Möbel angeht, so hat sie sich als Inbegriff der Influencerin natürlich online umgesehen. „Ich bin ein Mood­board-Typ“, erklärt sie. „Ich habe jeden Winkel im Netz durchforstet, bin in jeden Pinterest-Abgrund getaucht. Überall findet sich Inspiration für mein Zu­hause, das geht mir genau wie bei der Mode.“

Das Ergebnis: Groovy Vintage-Schätze – darunter ein Spiegel von Ettore Sottsass und eine Milo-Baughman-Chaiselongue. Arbeiten zeitgenössischer Designer wie Faye Toogood bilden eine entspannt dekorative Mischung im Innen- und Außenbereich.

„Wenn wir mit einer verrückten Idee zu Emma Chamberlain kamen, sagte sie: ‚Nur zu!‘ Sie vertraute uns. Also wagten wir, ein bisschen mehr aus der Reihe zu tanzen“, erinnert sich Interior Designerin Trohman. „Emma weiß, was sie will, und sie ist reifer, als es ihr Alter vermuten lässt", fügt Drost hinzu.