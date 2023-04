Gwyneth Paltrow: Ihre beeindruckende Luxus-Oase

Schauspielerin und Wellness-Guru Gwyneth Paltrow tüftelte sechs Jahre lang an ihrem Haus in Kalifornien. Ihr Anwesen übertrifft alle Erwartungen!

Dank ihrer jahrelangen Filmkarriere und ihrer erfolgreichen Wellnessmarke "Goop" besitzt Gwyneth Paltrow angeblich ein Vermögen von über 150 Millionen US-Dollar. Es kommt also nicht als Überraschung, dass der Hollywood-Star zusammen mit ihrem Mann, Drehbuchautor und Produzent Brad Falchuk, ein Luxus-Anwesen in Kalifornien besitzt welches mehrere Millionen Euro wert ist.

Luxus-Oase in Santa Barbara

2015 verliebte sich Paltrow in das weitläufige Anwesen in Montecito, einem Bezirk in Santa Barbara, Kalifornien. Das Haus, welches damals dort stand war zwar abrissreif, doch das Grundstück hatte viel Po­tenzial. Und so beschloss Paltrow sich den Traum ihrer eignen Luxus-Oase zu erfüllen. Zusammen mit den Designern Robin Standefer und Stephen Alesch von Roman and Williams, werkte sie sechs Jahre an der Traum-Villa. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen! Mit einem Home-Spa, einem Outdoor Infinity Pool und einer hauseigenen Bar, ähnelt das Haus beinahe einem 5-Sterne Hotel und ist an Luxus kaum zu übertreffen. Wie die Architektur entzieht sich auch die Einrichtung einer klaren Definition, sie ist zugleich traditionell und am Puls der Zeit.

Gwyneth Paltrow: Ihr luxuriöses Zuhause 1/6

2/6

3/6

4/6

5/6

6/6 © Yoshihiro Makino © Yoshihiro Makino © Yoshihiro Makino © Yoshihiro Makino © Yoshihiro Makino © Yoshihiro Makino

Das ist das spektakuläre Haus der Hollywood-Schauspielerin

Zu ihren Nachbarn zählen Größen wie Oprah Winfrey sowie Prinz Harry und Herzogin Meghan. Für das Design Magazin "Architectural Digest" öffnete die Oscar-Preisträgerin die Türen zu ihrem Anwesen und gewährte ihren Fans einen Blick in ihre bezaubernde Villa.