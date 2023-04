× Giorgio Armani: Hier liegen seine 7 europäischen Anwesen

Der Modeschöpfer ist kein Freund davon, in Hotels zu nächtigen. Stattdessen hat Giorgio Armani von Italien bis Frankreich ganze sieben feine Urlaubs-Domizile.

Für seinen gleichnamigen Modekonzern ist Giorgio Armani (88) ständig auf Reisen durch Europa. Seine Winter verbringt der Modeschöpfer in den französischen Alpen, den Sommer an der Côte d'Azur, und dazwischen reist er in kürzester Zeit von einer Modemetropole zur Nächsten. So ist es nur verständlich, dass der Designer es vorzieht sich immer und überall Zuhause zu fühlen, anstatt in unpersönlichen Hotels zu wohnen. Und dafür hat er sich über die Jahre ganze sieben Immobilien in den schönsten und begehrtesten Luxus-Orten erschaffen.

Hier befinden sich die 7 Anwesen von Giorgio Armani

#1 Pantelleria, Italien

Die verlassene Insel an der Südspitze Italiens gilt immer noch als geheimer Hotspot der italienischen Stars. Bereits 1981 kaufte Armani dort sein Anwesen, in der Nähe der Bucht von Gadir.

#2 Broni, Italien

Eine Stunde außerhalb Mailand, liegt Armanis Villa auf dem Land, in der er seine Wochenenden verbringt. Das Haus aus den 1950ern war praktisch eine Ruine die er renovierte.

#3 Paris, Frankreich

2014 kaufte Armani sich ein Appartement im 6. Arrondissements, nahe dem „Café de Flore“. Das Design der Wohnung sei sehr französisch und bourgeois, aber mit einer zeitgenössichen Armani-Note.

#4 Saint-Tropez, Frankreich

Im Côte d'Azur-Hotspot der Reichen lebt Armani in einer bescheidenen 700 Quadratmeter Villa mit Blick auf das Meer. 1996 kaufte er das Anwesen in einer seiner liebsten Orte der Welt.

#5 Mailand, Italien

In Mailand wohnt Armani im Elite-Viertel Brera. Viele male ist er innerhalb der Stadt umgezogen, bis er sein Haus in der Via Borgonuovo fand, in dem er sich letztendlich niederließ. Ein stattliches Gebäude aus dem 17. Jahrhundert, welches er mit Peter Marino designte. Das Interieur besteht aus Möbeln der 1930er- und 1940er-Jahre, und ist gleich um die Ecke des Armani Headquarter.

#6 Sankt Moritz, Schweiz

Etwas außerhalb des Luxusortes im Engadin kaufte Armani sich eine Villa aus dem 17. Jahrhundert – ein Haus mit angeschlossenem Heuboden. Das Interieur folgt dabei eher der japanischen Ästhetik als dem typischen Alpen-Stil, der von unbehandelter Kiefer und Lärche geprägt ist.

#7 Forte dei Marmi, Italien

Das Haus in Forte dei Marmi, einer kleinen Gemeinde am Ligurischen Meer, war Armanis erstes Feriendomizil. Passend zur Lage richtete er es ganz bescheiden, wie eine kleine Hütte am Meer ein.