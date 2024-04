Ruheoase: Die entzückende Ferienvilla der Eselböcks

Für guten Geschmack, Genuss und Lebensfreude sind Eveline und Walter Eselböck berühmt. Jetzt erobern sie Kroatien – und laden uns dorthin ein.

Ihrem Taubenkobel haben sie den Rücken gekehrt. Freilich nicht emotional, schließlich wurden die Spitzengastronomen Eveline und Walter Eselböck mit ihrem mehrfach ausgezeichneten Restaurant im Burgenland über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Jetzt, wo sie das „Stammlokal“ unter der Ägide von Tochter Barbara und Schwiegersohn, dem „Gaultmillau-Koch des Jahres 2024“, Alain Weissgerber in besten Händen wissen, geht das Gastro-Dreamteam neue Wege. „Eselböck macht jetzt Kroatien-Urlaub“, steht auf ihrer neuen Website eselboeck.hr – und jeder das sympathische Powercouple kennt, weiß, dass das nicht stimmen kann.

Ferienvilla in Istrien

Ja, sie genießen es, nicht mehr täglich in ihrem Top-Betrieb stehen zu müssen und tanken stattdessen Sonne und Ruhe in Istrien. Weil aber Gastfreundschaft niemals nur ihr Beruf, sondern vielmehr immer Berufung war, wird diese auch in ihrem neuen Domizil gelebt.

In Istrien haben sich die Spitzengastronomen Eveline und Walter Eselböck ihren Traum vom Haus am Meer verwirklicht.

In das schöne Lovran, rund 5 Kilometer südlich des berühmten einst kaiserlichen Kurorts Opatija, haben sich die Eselböcks schon vor einigen Jahren verliebt. „Irgendwann bleiben wir dann dort“, lautete schnell das Motto. Und was sich der Star-Koch und die Spitzengastronomin, die auch bei „Dancing Stars“ das Publikum begeisterte, in den Kopf setzen, wird durchgezogen. Das Ergebnis sind gleich zwei neue Domizile für die Eselböcks – und ihre Gäste. Villa Evelina heißt ihr rund 500 Quadratmeter großes Traumhaus auf einem Hügel samt 5 Hektar-großem Olivengarten mit atemberaubendem Meerblick.

Guten Schlaf findet man in den vier Schlafzimmern, von denen man auch das Meer sehen kann.

Diesen kann man auch von den vier entzückend eingerichteten Schlafzimmern und dem stylischen Wohnzimmer samt offenem Kamin genießen. Traumhaft ist auch der beheizbare große Pool im Garten und die Außensauna inmitten der Natur.

Ein Highlight ist auch die Finnische Glassaune mit Meerblick und Außendusche

Die liebevolle Einrichtung samt großer Küche, versteht sich, verleiht der Villa Gemütlichkeit – Eselböcks Liebe zu Kunst und Design spiegelt sich im gesamten Interieur wider.

Hell und freundlich ist die 500 Quadratmeter große Villa mit mehreren Terrassen und genug Raum für größere Familien.

Sechs bis zehn Personen können hier Urlaub machen – weil Eveline und Walter weiterhin gerne reisen, vermieten sie ihr Traumhaus auch. Ebenso wie die Zimmer ihrer neuen Boutique-Villa Valter in der Altstadt Lovrans. Wer also Urlaub im geschmackvollen Ambiente an der Traumdestination Istrien machen möchte, ist bei den EŠELBOEĆKs, wie sie hier heißen, genau richtig.

Von Evelina am Berg zu Valter in der Altstadt

In der exklusiven Boutique-Villa Valter kann man Zimmer mit Frühstück buchen.

Wer direkt in der Altstadt von Lovran „Eselböck“-Flair genießen will, ist in der Alternative zur Villa Evelina, der Villa Valter, genau richtig. Nur 80 Meter vom Strand entfernt finden sich in dem Boutique-Hotel stilvoll eingerichtete Zimmer mit den klingenden Namen Alloro, Oliva, Lavanda, Rosmarino und Mandarino. Köstliches Frühstück, von Walter Eselböck zubereitet, ist inkludiert und auf dem Rooftop gibt es drei Mal wöchentlich Yoga-Einheiten. Unter www.eselboeck.hr finden Sie alle Infos und Preise zu Villa Evelina und Villa Valter.