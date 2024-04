Nach sieben Jahren: Jennifer Lopez wird endlich Luxus-Penthouse los

Sieben Jahre lang war das New Yorker-Penthouse von Jennifer Lopez auf dem Markt. Nun hat der Popstar endlich einen Käufer dafür gefunden.

Die weltweite Situation im Immobilienmarkt ist derzeit immer noch sehr angespannt. Seit der Corona-Pandemie sind die Immobilienpreise im Schnitt um 30% gestiegen, durch die Inflation verlieren sie allerdings an Wert. Die Folge: Manche Häuser finden seit Jahren einfach keinen neuen Besitzer. So auch das Penthouse von Jennifer Lopez in New York. Bis jetzt.

J.Lo verkauft Luxus-Penthouse um 25 Millionen Dollar

Das Penthouse der Sängerin befindet sich am Madison Square Park - einer der begehrtesten Lagen in New York City. J.Lo hat das Penthouse 2014 für knapp 20 Millionen Dollar gekauft. Nur drei Jahre später wollte sie es allerdings wieder loswerden - sieben Jahre lang ohne Erfolg.

Vier Terrassen und über 600 Quadratmeter

Die Luxus-Wohnung befindet sich in den obersten zwei Stockwerken des The Whitman, einem begehrten Reihenhaus aus dem Jahr 1924. Das Penthouse hat 607 Quadratmeter Wohnfläche, die sich auf vier Schlafzimmer, sechs Badezimmer, zwei Wohnzimmer und einer XXL-Küche mit Esszimmer verteilen. Dazu kommen vier Terrassen mit rund 280 Quadratmeter Gesamtfläche.

Zuletzt war das Penthouse für 25 Millionen Dollar ausgeschrieben, der abschließende Verkaufspreis und der Käufer sind allerdings noch nicht bekannt.

Beeindruckendes Immobilienportfolio

Ihr Luxus-Penthouse ist die Sängerin nun zwar endlich los, doch um ihr Immobilienportfolio müssen wir uns noch lang keine Sorgen machen. Zusammen mit Ehemann Ben Affleck besitzt Jennifer Lopez unter anderem Villen in Los Angeles, den Hamptons und Miami. "Architectural Digest" schätzt den Wert ihrer unzähligen Immobilien auf 124,8 Millionen Dollar. Ein Penthouse mehr oder weniger dürfte hier also wenig Unterschied machen.