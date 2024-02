Exklusive Einblicke: So wohnt Sofia Vergara in Beverly Hills

Die kolumbianische Schauspielerin zeigt ihr atemberaubendes neues Haus in Los Angeles.

Mit ihrer Rolle als Gloria Pritchett in "Modern Family" eroberte Sofia Vergara Hollywood. Nun steht die Schauspielerin als Griselda Blanco in der neuen Netflix-Serie erneut vor der Kamera. Zwischen den Dreharbeiten sehnte sich die Kolumbianerin nach einem entspannten Rückzugsort - diesen fand sie vor kurzem in ihrem palastartigen Haus in Beverly Park. Für das "AD" Magazin öffnet Sofia Vergara nun die Türen in ihren italienischen Palazzo.

Beverly Hills Villa mit Italo-Flair

Auf Instagram entdeckte Sofia Vergara die ideale Partnerin für ihr neues Projekt und kontaktierte die Interior Designerin Ohara Davies-Gaetano, die ihr helfen sollte das ehemalige Pfarrhaus aus den 1990ern zu einem Zuhause zu machen. "Es war wie Liebe auf den ersten Blick", verrät sie im Interview mit "AD". Sofia Vergaras Vision für ihr neues Haus war ihr von Anfang an klar: Ihr Zuhause sollte frisch sein. "Ich mag keine verrückten Farben und erst recht nicht Pastelltöne", verrät die Schauspielerin über ihre minimalistische Farbwahl. Bei der Einrichtung setzt sie daher auf neutrale Töne in weiß und beige, gepaart mit eleganten Boho-Details.

Beim Dekor bediente sich der Hollywood-Star an sorgfältig kuratierten Antiquitäten aus Schweden, Italien, Spanien und Frankreich, und so finden sich beispielsweise im Wohnzimmer barocke Sessel und ein Kronleuchter aus dem 19. Jahrhundert. Das Esszimmer, eines der beeindruckendsten Räume, zeichnet sich durch seine Liebe zum Detail aus. Handbemalte Blumen zieren die Decke, während ein französisches Gemälde aus dem 18. Jahrhundert dem Raum einen Hauch von Geschichte und Eleganz verleiht.

Als leidenschaftliche Gastgeberin schätzt Sofia Vergara besonders ihre Küche. Der Raum ist minimalistisch gestaltet, wobei die Onyx-Insel in der Mitte der Küche als besonderer Hingucker dient. Diese durchdachte Gestaltung macht die Küche nicht nur funktional, sondern auch zu einem ästhetischen Highlight des Hauses. Die Schlafzimmer sind von goldenen Akzenten geprägt, die den monochromen Räumen eine luxuriöse Note verleihen. An kalten Tagen sorgt ein Kamin in diesen Räumen für eine besonders cozy Atmosphäre, die zum Verweilen einlädt. Ein wahrer Höhepunkt der Villa ist auch der XXL-Walk-In-Closet – den Vergara als "Traum jeder Frau" bezeichnet.

Ein weiteres Highlight ist die Terrasse, die an die Amalfi Küste erinnert, und dank den großen Fenstern nahtlos vom Wohnzimmer in den Garten über geht. Olivenbäume schmücken die Umgebung und führen zum Outdoor-Poolbereich. Im Outdoor-Wohnzimmer mit malerischen Blick auf den Garten verbringt Vergara am liebsten ihre Zeit.