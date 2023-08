× Mila Kunis und Ashton Kutcher vermieten Strandhaus in Kalifornien

Nach Gwyneth Paltrow gesellen sich nun auch Mila Kunis und ihr Mann Ashton Kutcher zu den Star-Gastgebern, die ihr Gästehaus über Airbnb vermieten.

Einmal zu Gast sein bei Mila Kunis und Ashton Kutcher? Das ist jetzt möglich, denn das Hollywood-Paar vermietet das Gästehaus ihres Strandhauses im kalifornischen Santa Barbara auf Airbnb.

© Katya Grozovskaya / Airbnb ×

Ashton Kutchers "dumme Idee"

In einem Video, das Kutcher auf Instagram teilte, verkündete der 45-Jährige die Vermietung. Die Aufnahme zeigt wie der Schauspieler neben seiner Ehefrau Mila Kunis auf der Terrasse ihres Anwesen in Santa Barbara sitzt und ihr von seiner "dummen Idee" erzählt: "Ich finde, wir sollten völlig Fremde zu uns an den Strand einladen. Es ist so schön hier."

Strandhaus mit Coolness-Faktor

Und tatsächlich: Das Paar, das sich oft in ihr Strandhaus zurückzieht, um Zeit mit der Familie zu verbringen, bietet nun dieselbe besondere Familienauszeit für Gäste an. Kunis und Kutcher gelten als zwei der bodenständigsten Schauspieler der Branche - das widerspiegelt sich auch in ihrem Zuhause. Anstatt einer pompösen Villa setzt das Duo auf eine bodenständige Strand-Hütte mit Meerblick.

© Katya Grozovskaya / Airbnb ×

Das Strandhaus hat drei Schlafzimmer, ein Master-Bedroom, sowie zwei Kinderzimmer - dank spielerischen Stockbetten sogar mit genügend Platz für fünf Kinder.

© Katya Grozovskaya / Airbnb ×

Nur wenige Schritte vom Strand entfernt mit Blick auf die Santa Ynez Mountains, laden Whirlpool, Grill und Terrasse zum Chillen ein.

© Katya Grozovskaya / Airbnb ×

Laut "Architectural Digest" liegt das Gästehaus nur einen Steinwurf entfernt vom Haupthaus mit sechs Schlafzimmern, das Kunis und Kutcher 2017 für zehn Millionen US-Dollar kauften.

© Katya Grozovskaya / Airbnb ×

In seinem Video verspricht Ashton Kutcher seinen Gästen, dass es "an Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten für einen unvergesslichen Sommeraufenthalt" nicht fehlen wird. Also, wir würden dann gerne bald einchecken!