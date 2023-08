Gwyneth Paltrow vermietet jetzt Luxus-Gästehaus auf Airbnb

Einmal wohnen wie Gwyneth Paltrow? Der Hollywood-Star macht es jetzt möglich! Die Schauspielerin vermietet ihr Gästehaus in Montecito für eine Nacht - ein gemeinsames Abendessen inklusive.

Ein filmreifer Aufenthalt: Gwyneth Paltrow ermöglicht ihren Fans nun, wie ein echter Hollywood-Star zu residieren. Im September öffnet die Schauspielerin über Airbnb die Türen ihres bezaubernden Gästehauses in Montecito.

Initiative gegen Einsamkeit

Auf Instagram teilte die Schauspielerin ihren Fans mit: "Einsamkeit ist menschlich. Doch in den letzten Jahren haben die steigende Isolation und der Mangel an Gemeinschaft unser Leben weiter auseinandergerissen." Ihre Antwort darauf? Einzigartig. "Um gemeinsam weniger einsam zu sein, lade ich Sie ein, eine Nacht in meinem Gästehaus in Montecito zu verbringen."

Paltrows Instagram-Beitrag erntete innerhalb weniger Stunden fast 100.000 Likes und weckte auch unter ihren prominenten Kolleg:innen Begeisterung. Auch Schauspielerin Selma Blair zeigte sich entzückt und schrieb unter das Video: "Ich bin bereits auf dem Weg. Danke."

Eintauchen in Paltrows Ruheoase

In dem Video führt die Oscarpreisträgerin durch ihr charmantes Gästehaus, mitten in der Natur. "Mein Haus in Montecito ist mein Zufluchtsort für Erholung und geistige Klarheit", sagt Paltrow.

© Airbnb Der wunderschöne Pool mit Blick in die Natur. ×

Die Gäste erwartet ein offener Wohnbereich mit hohen Decken, ein gemütlicher Kamin, eine schicke "kleine Bar" sowie ein Pool mit atemberaubender Aussicht. Im Badezimmer finden sie eine Auswahl Paltrows Lieblings-Beauty-Produkte ihrer Marke "Goop" vor, die, wie Paltrow schwärmt, "die Haut strahlen lassen".

© Airbnb Auch Mahlzeiten und Snacks sind inklusive! ×

Ein weiteres Highlight: Ein gemeinsames Abendessen mit Gwyneth Paltrow und ihrem Ehemann Brad Falchuk runden das Erlebnis ab. "Obwohl wir als Fremde beginnen, hoffe ich, dass wir bei einem köstlichen Abendessen Verbindungen und Gemeinsamkeiten schaffen können."

© Airbnb Das luxuriöse Badezimmer aus Marmor lädt zum Entspannen ein. ×

Ab dem 15. August haben Interessierte die Möglichkeit, sich für die Übernachtung auf Airbnb anzumelden: Die Übernachtung ist für den 9. September geplant und verspricht einen unvergesslichen Aufenthalt für zwei Personen. Die prominente Gastgeberin verspricht eine persönliche Begrüßung bei der Ankunft und sorgt dafür, dass alles für einen einzigartigen Aufenthalt bereitsteht. Der Preis für den Mini-Urlaub ist allerdings noch nicht bekannt.