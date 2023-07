Urlaub im Hotel Mariah! Die Sängerin machte es in ihrem Anwesen in Los Angeles möglich.

Das Beste ist für ­Mariah Carey (54) gerade gut genug. Die Musik-Diva liebt es pompös und glamourös, auch im Urlaub. Als sie Anfang des Jahres drei Monate in Beverly Hills verbrachte, mietete sie für sich und ihre Kinder, die Zwillinge Monroe und Moroccan (12), eine vornehme Residenz, die einem Palast gleicht. Via booking.com konnte man die Villa jetzt für den Sensationspreis von 6,21 US-Dollar für zwei Nächte mieten. Dazu legte Mariah Reservierungen in ihren Lieblingsrestaurants und Stylingtipps drauf.