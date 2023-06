× Brad Pitts atemberaubendes Château Miraval

Der Schauspieler äußert sich bekanntlich immer wieder zu seiner Liebe zu Design und besonderer Architektur, welche sich auch in seinen atemberaubenden Häusern widerspiegelt. Eines davon ist sein 60 Millionen-Dollar Schloss samt Weingut in Frankreich.

Zu Brad Pitts vielen Erfolgen zählen sieben Oscar-Nominierungen, der wohlverdiente Titel "Sexiest Man Alive", eine erfolgreiche Weinmarke, und seine Gabe, in einige Trophäenimmobilien zu investieren. Im Laufe der Jahre besaß der Schauspieler Residenzen in Hollywood, Mallorca, New York City und New Orleans. Doch das wohl bekannteste und einzigartigste Anwesen des Stars, ist sein französisches Weingut.

Chateau Miraval: Das ist das atemberaubende Schloss von Brad Pitt

Zusammen mit seiner Ex-Frau Angelina Jolie kaufte sich Brad Pitt im Jahr 2011 ein einzigartiges Weingut in Vár, Südfrankreich. Das 60 Millionen US-Dollar teure Anwesen mit dem Namen Chateau Miraval umfasst sowohl ein Schloss als auch ein Weingut. Letzteres nutzte das Paar, um eine gleichnamige Weinmarke zu gründen, die vor allem für ihren Rosé weltbekannt ist.

© Getty Images ×

Das Anwesen liegt in einem eigenen Tal im alten Dorf Correns – dem ersten Bio-Dorf Frankreichs – und umfasst über 1800 Hektar Grund, einen See und ein weltberühmtes Aufnahmestudio.

© Chateau Miraval ×

Pitt und Jolie gaben sich 2014 auf dem Anwesen sogar das Jawort. Nach ihrer Trennung und der anschließenden Scheidung war es jedoch Pitt, der in erster Linie an der Weinmarke festhielt – sie sind derzeit in einen Rechtsstreit verwickelt, da Jolie ihre Anteile an dem Weingut an einen Investor verkaufte.

© Chateau Miraval ×

In Interviews spricht der Schauspieler immer wieder über seine Liebe zur Inneneinrichtung und besonderen architektonischen Designs. Bereits 2004 hatte er in einem Gespräch mit Oprah Winfrey gesagt : „Ich liebe es, dass Architektur dieses riesige Kunstwerk ist , in dem man sich aufhalten kann.“ Daher kommt es als keine Überraschung, dass Pitt über die Jahre einige beeindruckende Häuser als Zuhause ausgewählt und sie mit seiner Liebe zum Detail noch eindrucksvoller gemacht hat.