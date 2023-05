× Tina Turner: Das war ihr Anwesen direkt am Zürichsee

Die "Queen of Rock 'n' Roll" ist am Mittwoch nach langer Krankheit in ihrem Anwesen in der Schweiz gestorben.

Die legendäre Musikerin Tina Turner lebte seit über zwanzig Jahren mit ihrem deutschen Ehemann Erwin Bach in Europa - vor zehn Jahren gab das Paar sogar die amerikanische Staatsbürgerschaft auf. Gewohnt hatten die beiden viele Jahre in verschiedenen gemieteten Immobilien in der Schweiz, da Nicht-Staatsbürger in dem Land nur einschränkt Immobilien besitzen können. 2013 wurden beide offiziell Schweizer und konnten dadurch nun kaufen, was sie wollten. Der letzte Zuwachs des Immobilien-Portfolios der Turner-Bachs war ein 76 Millionen Dollar teures Anwesen in der Nähe des Zürichsees, in der Tina Turner nun auch verstarb.

© Getty Tina Turner residierte bis zu ihrem Tod in Küsnacht, einer kleinen Gemeinde am unteren rechten Zürichseeufer – der sogenannten Goldküste. ×

Das müssen Sie über Tina Turners Anwesen wissen

Bereits 1995 zog Tina Turner in die Schweiz. Zu Beginn wohnte die Sängerin am Zürichberg, doch bereits drei Jahre später erfolgte der Umzug nach Küsnacht in das Château Algonquin, wo sie bis zu ihrem Tode wohnte. Grund für den Umzug nach Küsnacht sei Turners Wunsch gewesen, direkt am See zu wohnen.

© oe24 ×

Das 76 Millionen Dollar teure Ferienhaus in Küsnacht galt als Tina Turners Lieblingshaus. Es besteht aus zehn verschiedenen Gebäuden, die sich über fünfeinhalb Hektar Land verteilen, und verfügt zudem über einen privaten Zugang zum See samt privatem Badestrand.

© oe24 ×

Obwohl das Vermögen der Musik-Ikone auf über 200 Millionen Franken geschätzt wurde, wohnte sie im Château Algonquin nur auf Miete. Die Villa gehörte bis 2020 dem Fotografen Kaspar Fleischmann, der auch im vorgelagerten Bootshaus der Villa wohnte. Vor drei Jahren wurde die Villa für einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag verkauft. Tina Turner blieb allerdings trotzdem weiterhin Mieterin der Villa.