Tina Turner verfasste Woche vor ihrem Tod ein berührendes Statement.

Tina Turner ist mit 83 Jahren in ihrer Wahlheimat Küsnacht am Zürichsee verstorben. Nach einem langen Leiden, wie es in einem offiziellen Statement hieß. Noch nicht öffentlich gemacht wurde, was genau zu ihrem Tod führte.

Turner: "Nicht unzerstörbar!"

Schon länger war bekannt, dass die Musikikone eine Darmkrebserkrankung überwand und einen Schlaganfall hatte. Mit den Nieren hatte sie auch schon etwas länger Probleme. Vor kurzen erst wandte sie sich in einem Posting an ihre Fans, bereute sehr, dass sie sich nicht besser um diese wichtigen inneren Organe gekümmert hat. Sie schrieb: "Gebt euren Nieren Liebe! Sie haben es verdient. Meine Nieren sind die Opfer meines Nichtwissens, dass mein hoher Blutdruck mit konventioneller Medizin behandelt werden hätte sollen. Ich habe mich einer großen Gefahr ausgesetzt, weil ich nicht verstanden habe, dass ich täglich und mein ganzes Leben lang Medikamente nehmen muss. Viel zu lange dachte ich, dass mein Körper unzerstörbar sei."

Nieren-Aufruf

Ehemann Erwin spendete Tina 2017 eine Niere, die nahm ihr Körper nicht so gut an, sie musste häufig ins Krankenhaus. Auch das überwand sie, doch Probleme scheinen geblieben zu sein. Darum ihr letzter, sehr bewegender Aufruf. Passt auf eure Nieren auf!