Trauer um Tina Turner (†83): Das waren ihre größten Hits

Tina Turner ist am Mittwoch im Alter von 83 Jahren verstorben. Mit der Sängerin und Schauspielerin verliert die Entertainment-Branche eine ganz Große.

Mit über 180 Millionen Tonträgern gehörte Turner zu den erfolgreichsten Sängerinnen der Welt. Obwohl nur 1,63 Meter groß rockte die Musik-Legende im Laufe der Jahre unzählige Bühnen und begeisterte Tausende Fans.

Während ihrer Karriere räumte sie ingesamt zwölf Grammy-Awards ab, die höchste internationale Auszeichnung im Musik-Business.

Ein Best-of ihrer größten Hits:

1. We Don't Need Another Hero

2. Private Dancer

3. What's Love Got To Do With It

4. I Don't Wanna Lose You

5. The Best

6. Proud Mary

7. River Deep – Mountain High

8. Let's Stay Together

9. Goldeneye

10. Nutbush City Limits