Tina Turner ist tot (†83)

Rock-Ikone Tina Turner ist im Alter von 83 Jahren verstorben, berichten britische Medien.

Tina Turner ist tot. Die in den USA geborene Sängerin und Schauspielerin, die aus einfachsten Verhältnissen und einer von Missbrauch geprägten ersten Ehe zu einer der erfolgreichsten Unterhaltungskünstlerinnen aller Zeiten aufstieg, ist am Mittwoch im Alter von 83 Jahren gestorben.

Laut starb "Daily Star" die legendäre US-Sängerin nach langer Krankheit in ihrem Haus in Zürich. "Mit ihr verliert die Welt eine Musik-Legende und Vorbild", wurde aus einem Statement zitiert. Turner soll in einer privaten Zeremonie für ihre Familie und enge Freunde verabschiedet werden.

Tina Turner wurde am 26. November 1939 unter dem Namen Anna Mae Bullock in Nutbush, Tennessee in den USA geboren. Berühmtheit erlangte sie erstmals in den späten 1960er Jahren, als sie Sängerin der Band Ike & Turner Revue wurde. Später machte sie auch als Solo-Künstlerin Karriere.

Mehr in Kürze