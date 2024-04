Diese Lebensmittel sollten Sie immer zuhause haben

Wer nicht jeden Tag in den Supermarkt laufen will, um einen Großeinkauf zu machen, der sollte sich einen Vorrat an bestimmten Produkten zulegen, mit denen schnell was gekocht ist. Diese Lebensmittel sind nicht nur gesund sondern auch lange haltbar:

Frische Lebensmittel wie Gemüse, Obst, Fleisch oder Milchprodukte müssen meist kurz nach dem Kauf verarbeitet werden. Wenn der Gang zum Supermarkt auch bei Ihnen fast Alltagsroutine geworden ist, sollten Sie stattdessen auf diese Alleskönner in der Küche setzen. Sie halten deutlich länger und aus ihnen kann auch spontan ein feines Gericht gezaubert werden. 1. Nudeln Nudeln sind die Rettung für schnelle Mahlzeiten. Mit etwas Butter, Käse, Öl oder gehackten Tomaten, vielleicht noch etwas Ziegenkäse darüber gestreut, wird daraus im Handumdrehen ein leckeres Gericht – und das ganz ohne eine lange Liste an Zutaten. 2. Hülsenfrüchte Hülsenfrüchte eignen sich besonders für Vegetarier und Veganer, da sie eine gesunde Fleisch-Alternative sind. Sie sind reich an pflanzlichem Protein und Ballaststoffen, was nicht nur lange satt hält, sondern auch vor Diabetes schützen kann. Eine Dose Linsen, Mais oder Bohnen in der Vorratskammer ist also ein Muss. Ob im Salat, in Wraps oder Suppen, Hülsenfrüchte peppen jede Mahlzeit auf. Lesen Sie auch Was man immer im Kühlschrank haben sollte Plus: Die richtige Lagerung von Lebensmitteln.

Aus heimischem Anbau: Was hat im Mai Saison? Der Mai bringt nicht nur warme Temperaturen, sondern auch den Startschuss für regionales Obst! Welche Früchte und welches Gemüse Sie jetzt aus regionalem Anbau kaufen können, erfahren Sie hier. 3. Haferflocken Haferflocken sind zwar nicht kalorienarm, aber sie eignen sich ideal zum Abnehmen. Dank ihrer langkettigen Kohlenhydrate halten sie den Blutzuckerspiegel konstant und versorgen den Körper langfristig mit Energie. Außerdem enthalten sie wichtige Proteine, Ballaststoffe, sowie Vitamine und Mineralstoffe. Ob als Porridge zum Frühstück, im Müsli oder im Bananenbrot, Haferflocken sind vielseitig einsetzbar und sehr gesund. 4. TK-Gemüse Tiefkühl-Gemüse ist die perfekte Option für schnelle Mahlzeiten, da es sich viel länger hält als frisches Gemüse. Das gleiche gilt übrigens für gefrorene Beeren. Sie sind reich an Vitaminen und Mineralstoffen und zudem extrem kalorienarm. 5. Getrocknete Tomaten Getrocknete Tomaten sind nicht nur lecker, sondern auch gesund. Sie enthalten Lycopin, einen Stoff, der die rote Farbe der Tomaten verursacht und eine positive Wirkung auf die Blutgefäße hat. Durch die Zubereitung werden die gesundheitlichen Vorteile von Tomaten sogar noch verstärkt. Daher sollte man immer ein Glas getrocknete Tomaten, Tomatensauce oder -saft im Haus haben. 6. Kartoffeln Kartoffeln sind nicht der Dickmacher, für den sie oft gehalten werden. In ihrer natürlichen Form enthalten sie nur wenige Kalorien. Durch die richtige Zubereitung, zum Beispiel im Ofen mit Olivenöl und Gewürzen, kann man eine gesunde und kalorienarme Mahlzeit zaubern. 7. Eier Eier sind wahre Vitaminbomben und enthalten viele wichtige Nährstoffe, darunter Vitamin D, Vitamin B12 und Cholin. Cholin kann das Risiko von Brustkrebs senken, während Vitamin A gut für die Augen ist. Außerdem sind Eier eine ausgezeichnete Proteinquelle. 8. Quinoa Quinoa ist zwar kalorienreich, aber auch sehr gesund. Es enthält wenig Fett, dafür aber viele mehrfach ungesättigte Fettsäuren, wie Omega-3-Fettsäuren, die entzündungshemmend wirken. Quinoa ist außerdem reich an Eiweiß und Ballaststoffen, was lange satt macht. Zudem eignet sich Quinoa ideal als Beilage oder im Salat. 9. Reis Reis ist in der Küche ein wahrer Alleskönner und eignet sich wunderbar als Beilage oder Hauptgericht. Zu Fleisch und Fisch passt er nämlich genauso gut wie mit Eiern und Gemüse angebraten als Hauptgericht. 10. Vollkornbrot Brot zu lagern ist schwierig, da es schnell zu hart wird. Besonders Vollkornbrot eignet sich jedoch gut zum einfrieren, um die Frische zu bewahren. Auch Knäckebrot kann eine gute und gesunde Wahl sein. Greift man hier ebenfalls zur Vollkorn-Variante, dann bleibt man länger satt.