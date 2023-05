Selfmade-Millionär Walter Temmer und seine Susi residieren in der Südsteiermark in einem Bungalow der Extraklasse.

Reicher als reich. Dieser Eindruck entsteht bereits bevor man in der 3.375-Seelen-Gemeinde Tillmitsch in der Steiermark die Villa von Internet- und Immobilien-Millionär Walter Temmer betritt. Vor dem Haus parken (in Knallgrün und Pink) zwei AMG-Mercedes zum Stückpreis von 350.000 Euro. Beim Betreten der Villa bestätigt sich der erste Eindruck. Luxus und Extravaganz pur. Alleine die pinke Couch im Wohnzimmer ist eine mittlere fünfstellige Summe wert. Dazu Bar und Esstisch aus Onyx – selbstverständlich beleuchtet.

© Harald Artner Das riesige Designer-Sofa im rund 100 Quadratmeter ­großen Wohnzimmer vor der beleuchteten Onyx-Bar. ×

Die 100 Quadratmeter, die allein das Wohnzimmer misst, werden durch mehrere Spiegelwände optisch zusätzlich vergrößert. Spiegel sind übrigens eines der Lieblingsaccessoires des Paares Walter und Susi Temmer, die seit drei Jahren an Bekanntheitsgrad gewonnen haben – und gut und gerne als das ­österreichische Pendant zu den deutschen „Geissens“ bezeichnet werden. In Sachen Garderobe jedenfalls stehen die beiden Carmen und Robert Geissen um nichts nach: Vier begehbare Schränke sorgen dafür, dass sowohl Walter als auch Susi für jeden Anlass das passende Kleidungsstück parat haben. Bei den Schuhen hat der Top-Unternehmer sogar mehr Paar im Kasten als seine große Liebe.

© Harald Artner Der Tisch aus Onyx ist beleuchtet – darüber eine außergewöhnliche Designerlampe. ×

Leidenschaftlich geht es in Sachen exzentrischem Interieur auch im Schlafzimmer der Temmers zu: Dieses bietet nicht nur Lichtspiele in den Lieblingsfarben der Villenbewohner, sondern auch ein angeschlossenes schillerndes Dampfbad mit Glaswänden. Gechillt kann aber auch im Whirlpool vor Spiegelfronten des riesigen Badezimmers werden.

© Harald Artner Sechs Löwen – ebenfalls in den Lieblingsfarben der Temmers – säumen den großen Swimmingpool. ×

Animalisch ist auch der Outdoorbereich des rund 400 Quadratmeter großen Bungalows nahe Leibnitz gestaltet. Pinke, gelbe und weiße Löwen-Statuen säumen den stylischen Edelstahl-Swimmingpool, an dem es sich Walter Temmer und seine Susi im Sommer gemütlich machen – so sie nicht an Society-Hotspots wie Velden am Wörthersee mit ihren auffälligen Autos unterwegs sind.

© Harald Artner ×

Dass da und dort Klischees über das Paar mit 15 Jahren Altersunterschied verbreitet werden, tangiert sie nicht: „Inzwischen merken die Leute, dass da mehr ist“, so Walter Temmer. „Wir haben mehrere Firmen gemeinsam aufgebaut.“ Und Susi fügt hinzu: „Die Leute, die mich besser kennen, wissen, dass ich keine Tussi bin, sondern ein bodenständiges Mädchen.“ Nichtsdestotrotz liebt sie das Leben in der extravaganten Villa. Ihre Lieblingsplätze: „Die Couch und der Fitnessraum.“ Und Walters? „Die Couch und das Schlafzimmer.“