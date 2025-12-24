Von Mistel bis Myrte: Die geheimen Botschaften der Weihnachtspflanzen

Wintersonnenwende & Weihnachten: Die dunkelste Zeit des Jahres wird von jeher durch die Symbolik mystischer Pflanzen erhellt.

Viele Gewächse, die wir zur Weihnachtszeit schätzen, schlagen eine Brücke zwischen jahreszeitlicher Erfahrung und biblischer Symbolik. Neben Winterblüten sind es vor allem immergrüne Pflanzen – vom Tannengrün des Christbaums über Zypresse und Efeu bis hin zur Myrte – die seit jeher die Symbolik von Beständigkeit, Lebenskraft und Hoffnung tragen. Sie bleiben selbst im tiefsten Winter sichtbar und erinnern daran, dass Leben und Entwicklung fortdauern.

Klassiker

© Getty Images

Zwischen allen winterlichen Pflanzen sticht die Mistel heraus: ihre schwebende, runde Form und ihr immergrünes Laub machen sie zu einem Symbol für Frieden, Begegnung und Glück.

© Getty Images

Eine klassische Winterpflanze mit Symbolik ist die Christrose, bekannt für ihre frosttoleranten, weißen Blüten, die im Dezember erscheinen. Ihre helle Erscheinung in der dunklen Jahreszeit machte sie schon früh zu einem Lichtbringer. Ob in Kübeln, auf geschützten Balkonen oder als Schnittblume im Innenraum.

© Getty Images

Auch die Stechpalme, botanisch Ilex, hat eine lange Tradition: Bereits in vorchristlicher Zeit galt sie als Schutzpflanze und Hoffnungsträger. Das Christentum übernahm die Symbolik: Die immergrünen Blätter stehen für ewiges Leben, die roten Beeren erinnerten an das Blut Christi. So erhielt die Stechpalme die Bedeutung einer „heiligen“ Pflanze und wurde im Englischen zum Namen „holly“.

Immergrün

Die Zypresse steht seit jeher für Ewigkeit und Übergang. In biblischen Texten wird sie als „Baum der Gotteshäuser“ erwähnt und gilt als Symbol für Durchhaltevermögen und Hoffnung.

© Getty Images

Efeu verkörpert Verbundenheit, Treue und Kontinuität. Er ist vielseitig einsetzbar, sei es in Kübeln auf Balkon oder Terrasse oder in Kränzen. Myrte gilt als Symbol für Liebe, Neubeginn und Freude und bereichert Winter-Deko mit ihrem dichtem Laub.

Rituale

© Getty Images

Mit seinem robusten Charakter und seinem aromatischen Duft gehört Wacholder traditionell zu den „mythischen“ Pflanzen. Früher galt er als Symbol ewigen Lebens und wurde besonders zur Wintersonnenwende verräuchert.

© Getty Images

Auch das Harz des Weihrauchbaums findet beim Räuchern Verwendung; zugleich verweist es auf die christliche Tradition, ist ein Symbol des Lichts und unterstreicht die festliche Bedeutung von Pflanzen in der Winter- und Weihnachtszeit.