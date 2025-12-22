Die wichtigsten Wohntrends für das Jahr 2026

Diese Interior-Trends prägen das kommende Jahr: So wollen wir 2026 wohnen!

Pinterest stellt mit seiner jährlichen Analyse "Pinterest Predicts" die angesagtesten Interior-Trends für das kommende Jahr vor und zeigt, welche Designs uns im nächsten Jahr begleiten werden. Fest steht: Die Wohntrends 2026 halten einige Überraschungen bereit. Wir verraten, wie wir nächstes Jahr wohnen werden.

Die Top-3-Wohntrends 2026 laut Pinterest

Fun Haus

© Getty Images

Weiß, Beige und minimalistisch ist OUT! 2026 wird wieder bunt. Im kommenden Jahr darf Interior Spaß machen. Zirkus-inspiriertes Wohndesign rückt kräftige Streifen, skulpturale Silhouetten und ein Hauch von Clown-Charme in den Fokus. Das Geheimnis, damit die Wohnräume nicht zu überladen wirken? Balance! Auffällige Muster kombiniert man am besten mit zurückhaltenden Farbpaletten, damit der Raum stilvoll und gemütlich wirkt.

Afrohemian Decor

© Getty Images

2026 verschmelzen afrikanische Einflüsse mit Boho-Leichtigkeit. Farbintensive Textilien, kunstvolle Wandbilder und Naturmaterialien schaffen Räume voller Charakter. Pinterest-Suchbegriffe wie "Afrobohemian Deko" und "äthiopische Kunst" zeigen ein Fest der Farben und Fasern, dass nächstes Jahr in unsere vier Wände zieht.

Neo Deco

© Getty Images

Der Art-Déco-Trend bekommt 2026 ein modernes Update: Glänzend, elegant und auf unsere Bedürfnisse abgestimmt. Nach Jahren des Minimalismus bringen Gen X und Millennials diese Retro-Ästhetik mit klaren Zickzackmustern, Fächerbögen und anderen geometrischen Akzenten zurück. Veredelt wird alles mit Chrom oder Messing. Das Motto lautet: Mutig, glamourös und ein bisschen exzentrisch.